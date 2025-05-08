魏進發讓馬英九當選、趙美心、金龍遊行…華人元素登郵封

紀念趙美心當選國會議員的中英文郵戳。（記者王若然／攝影）

郵票、郵戳是一個時代的天然印記，如此誕生了一大批集郵愛好者。生活在美國，小小的郵票和郵戳、信封體現的是美國文化。南加州越南華僑魏進發，在他幾十年的集郵生涯中，努力推動帶有華人 相關的大事記、人物印射在美國郵封上。

隨著在美華人數量不斷增加，以及中國、台灣與美國聯繫更加緊密，中台力量發展壯大，美國郵政 紀念領域也有這方面的凸顯。包括中美建交周年紀念封、尼克森訪華40周年紀念封系列、中國海軍艦隊首次訪問美國本土，紀念辛亥革命百年紀念封系列等。紀念封上畫有相關歷史人物、印有歷史事件，甚至有印有中文的郵政局郵戳。

這些紀念封系列的發行，推動者就是魏進發。他在洛杉磯 郵局工作30餘載，努力推行的紀念封、首日封等系列超過630個，每個系列包含多張不同的紀念信封。除了中美、中國大事記，魏進發還積極推出紀念美國華人活動、人物的紀念封，例如紀念洛杉磯華埠金龍大遊行，紀念趙美心成為美國歷史上首位華裔國會女眾議員等。

魏進發坦言，促成某個紀念事件或歷史人物在美國郵政局的紀念信封、郵戳，這不是一件容易的事，特別是涉及美國以外事務的紀念。在說服美國郵政製作這些特別信封和郵戳的過程中，魏進發以多年資深集郵人士以及數十年在郵局工作積累的信任，通過向郵政總局申請，才得以讓這些紀念封、首日封系列問世。

在魏進發的努力下，特別紀念郵戳中印有中文語言，例如，「祝賀趙美心─美國史上首位華裔女眾議員」，馬英九當選為中華民國總統時，紀念郵戳為「恭賀馬蕭當選」，紀念信封上的措辭及圖案，魏進發也要與多方領導人溝通才最後定版。關乎政治敏感的大事件，在製作紀念封時，要特別小心。這些紀念郵戳在發行數日，供集郵愛好者蓋戳後，將被送往博物館收藏。魏進發補充說，在川普執政下，郵戳上再也不能印有中文了。