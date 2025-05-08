我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

魏進發讓馬英九當選、趙美心、金龍遊行…華人元素登郵封

記者王若然／洛杉磯市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紀念趙美心當選國會議員的中英文郵戳。（記者王若然／攝影）
紀念趙美心當選國會議員的中英文郵戳。（記者王若然／攝影）

郵票、郵戳是一個時代的天然印記，如此誕生了一大批集郵愛好者。生活在美國，小小的郵票和郵戳、信封體現的是美國文化。南加州越南華僑魏進發，在他幾十年的集郵生涯中，努力推動帶有華人相關的大事記、人物印射在美國郵封上。

隨著在美華人數量不斷增加，以及中國、台灣與美國聯繫更加緊密，中台力量發展壯大，美國郵政紀念領域也有這方面的凸顯。包括中美建交周年紀念封、尼克森訪華40周年紀念封系列、中國海軍艦隊首次訪問美國本土，紀念辛亥革命百年紀念封系列等。紀念封上畫有相關歷史人物、印有歷史事件，甚至有印有中文的郵政局郵戳。

這些紀念封系列的發行，推動者就是魏進發。他在洛杉磯郵局工作30餘載，努力推行的紀念封、首日封等系列超過630個，每個系列包含多張不同的紀念信封。除了中美、中國大事記，魏進發還積極推出紀念美國華人活動、人物的紀念封，例如紀念洛杉磯華埠金龍大遊行，紀念趙美心成為美國歷史上首位華裔國會女眾議員等。

魏進發坦言，促成某個紀念事件或歷史人物在美國郵政局的紀念信封、郵戳，這不是一件容易的事，特別是涉及美國以外事務的紀念。在說服美國郵政製作這些特別信封和郵戳的過程中，魏進發以多年資深集郵人士以及數十年在郵局工作積累的信任，通過向郵政總局申請，才得以讓這些紀念封、首日封系列問世。

在魏進發的努力下，特別紀念郵戳中印有中文語言，例如，「祝賀趙美心─美國史上首位華裔女眾議員」，馬英九當選為中華民國總統時，紀念郵戳為「恭賀馬蕭當選」，紀念信封上的措辭及圖案，魏進發也要與多方領導人溝通才最後定版。關乎政治敏感的大事件，在製作紀念封時，要特別小心。這些紀念郵戳在發行數日，供集郵愛好者蓋戳後，將被送往博物館收藏。魏進發補充說，在川普執政下，郵戳上再也不能印有中文了。

魏進發於五年前從洛杉磯郵局退休，至此，他在這裡工作了30多年。他說，隨著以前的同事都逐漸退休，如今再向郵局申請製作紀念封會變得不容易。但他表示還會堅持製作，「沒有回頭路，要一直做到我走不動路的那天。」

魏進發（右）在洛杉磯郵局工作超過30年。（魏進發提供）
魏進發（右）在洛杉磯郵局工作超過30年。（魏進發提供）

美國郵政 洛杉磯 華人

上一則

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

下一則

專家：卡斯凱迪亞斷層若大震 沿海土地恐永下沉

延伸閱讀

連胡會20周年 馬英九：賴清德應棄台獨幻想

連胡會20周年 馬英九：賴清德應棄台獨幻想
出席「戰獨裁」 馬英九：用反罷對賴清德投下不信任票

出席「戰獨裁」 馬英九：用反罷對賴清德投下不信任票
馬英九、韓國瑜受邀426上凱道 藍防綠側翼搗亂

馬英九、韓國瑜受邀426上凱道 藍防綠側翼搗亂
谷歌攜YouTube 捐300萬助野火災區重建

谷歌攜YouTube 捐300萬助野火災區重建
Google與YouTube捐300萬 助巴沙迪那學區災後復原

Google與YouTube捐300萬 助巴沙迪那學區災後復原
首位聖蓋博拉丁裔女市長 曼查卡接棒

首位聖蓋博拉丁裔女市長 曼查卡接棒

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑