洛杉磯市中心「時尚區」疫後轉型 從批發倉庫變新創舞台

時尚區展示的看板。（時尚區官網）

洛杉磯 市中心時尚區（Fashion District）如今發生著令人矚目的變化，美西最大的批發與零售市場，正在從「大貨倉庫」轉型為「創意展台」。

2020年初，疫情爆發阻斷了全球供應鏈，也把趕來掃貨的拉丁美洲買家擋在邊境 之外。時尚區空置攤位愈來愈多，到處張貼著出租訊息。Beacon Economics 2024年調查顯示：當年這裡成衣攤位的空置率比十年前高出三倍。傳統批發商慨嘆，生意大多被Shein、Temu等平價電商平台搶走，餘下市場也向中美洲低關稅區外移。時尚區業者們驚呼，昔日貨櫃車日夜喧騰的黃金時代或一去不返了。

然而，時尚區裡空出來的磚砌廠房和閣樓以相對更親民的租金 ，吸引了另一群人，他們是獨立設計師、內容創作者、升級再造回收（Up‑cycle）愛好者，以及嗅覺靈敏的咖啡師。他們把老舊貨梯旁的空間刷上白漆、裝上落地窗和縫紉機，在木地板上裁布拼貼。自2021年至今，時尚區新開的11家咖啡店成了設計師們的非官方「樣衣評論室」。三間小型畫廊則把剩布、舊衣轉化成裝置藝術，吸引社群媒體上愛好時尚網友相繼來打卡。

藝術家創作藝術壁畫。（時尚區官網）

同時，上世紀90年代中期成立的時尚區BID，這個曾以掃街與反塗鴉為己任的民間自治團體，也在其中找到了新角色。除了每日派出Clean & Safe巡邏隊，他們開始學習策展：4月的時尚區地球日（Earth Day in the Fashion District）市集規定攤主必須使用回收布料或天然染料，一天之內吸引了超過4000名參觀者。過去批發商或許還在盤算每碼布要價多少錢，但年輕參展者更關心這塊布的「前世今生」與碳足跡，賦予環保生態理念。

時尚區房地產市場也在運作中，但高利率讓新建工程開工不足，建築許可數量在2023年減少一半。不過，老倉庫改建的公寓入住率卻始終維持九成以上。對於創業者而言，這意味著他們「先租一間小房間、做出最有價值的事情，然後再談夢想」。投資人則是耐心等待出手時機。

如今，傍晚時分時尚區Santee Alley依舊吸引不少人光顧，只不過攤商價格比五年前更低，消費者的錢袋子也小了許多。隔著一條街，剛翻新的紅磚樓亮起橘黃的暖燈，玻璃窗後，一位年輕設計師正對著模特兒調整拼接外套的袖籠。

目前， 時尚區的部分傳統批發仍舊存在，但必須靠線上接單與小批量經營維持運作。然而，這裡的時尚與可持續品牌創作者用布角與回收紗線展示創意時尚的另一面。可以預想，在洛杉磯多元文化影響下，洛杉磯市中心時尚區未來會有更多的精彩呈現。