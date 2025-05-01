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王文祥夫婦獲頒「百人會」創業領導力獎

記者張宏／洛杉磯報導
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美國華人精英組織百人會（Committee of 100）日前在洛杉磯舉辦年會，JM Eagle總裁兼執行長王文祥夫婦（左二和右二）獲頒百人會創業領導力獎。（王文祥提供）
美國華人精英組織百人會（Committee of 100）日前在洛杉磯舉辦年會，JM Eagle總裁兼執行長王文祥夫婦（左二和右二）獲頒百人會創業領導力獎。（王文祥提供）

美國華人精英組織百人會（Committee of 100）日前在洛杉磯舉辦年會，JM Eagle總裁兼執行長王文祥(Walter Wang)和Plastpro創辦人兼執行長王范文華(Shirley Wang)獲頒百人會創業領導力獎，表彰其在企業發展和社會奉獻的付出。王文祥在發言中，分享其如「權力的遊戲」情節般，在豪門的成長故事。

美國華人精英組織百人會（Committee of 100）日前在洛杉磯舉辦年會，...
美國華人精英組織百人會（Committee of 100）日前在洛杉磯舉辦年會，JM Eagle總裁兼執行長王文祥獲頒百人會創業領導力獎。（王文祥提供）

王文祥表示，也許外人覺得，他的經歷不是典型的美籍華人艱苦奮鬥故事，但他會講一個與富貴無關的故事。從外表看，他的生活可說完美，台塑帝國繼承人的「備用」人選；不過，他的父親王永慶同時有三個妻子，就像許多皇室故事，他的家族也有不少陰謀。母親在他九歲的時候，帶3000美元從台灣飛往加州，兩個姐姐用嫁妝支付房子的首付。「我、媽媽、兩個表親，還有妹妹五個人，都住在那個小房子裡，一家人英語說得不好，且資源也很少，但齊心協力，讓一切變得更好。」

那段經歷塑造了他，讓他變得有動力、勤奮。從柏克萊加大（UC Berkeley）畢業後，父親叫他回台灣的台塑公司工作，但就像「權力的遊戲」情節一樣，他被視為威脅，被遺棄在公司偏遠角落。

後來，他的父親搬到新澤西，專注美國業務，即台塑美國公司和JM製造業。 JM製造業剛將其總部從加州遷至新澤西州，當時情況很艱難，父親讓他去新澤西負責解決問題。

父親對他特別嚴厲，批評多於讚美，最終他在JM努力得到回報。父親認為，王文祥可以經營這家公司，提出以高於市價10%的價格賣給他，但王文祥當時找不到融資，最後父親出面為他簽署3000萬美元的個人贈款，然後12家台灣銀行加入，讓他完成槓桿收購。

在完成收購後的第十天，他罹患第四階段癌症，在香港他接受195小時的化療和34次放射治療。他曾問上帝「為什麼是現在？」，當時有1300名員工依靠這家公司養家糊口，而醫師告訴他，如不立即治療，只能活一年。

他分享這些，是因為「有時人們會以為，別人沒有像自己一樣掙扎，但如果深入思考，會發現每個人都面臨需要走過的深谷，沒有人能繞過這些掙扎。」

新澤西州 加州 華人

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