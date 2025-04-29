我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吉卜力風」AI圖像為何會紅？揭開人類8大潛藏渴望

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

艾塔迪那野火災區 竊案比去年同期暴增450%

記者楊青／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾塔迪那野火災區重建開始，但大部分地區仍是一片廢墟，偷盜犯罪大幅度上升。（記者楊青／攝影）
艾塔迪那野火災區重建開始，但大部分地區仍是一片廢墟，偷盜犯罪大幅度上升。（記者楊青／攝影）

艾塔迪那（Altadena）野火災區的重建工作正在進行中，洛杉磯縣警方最新公布的統計數據顯示，該地區災後至今盜竊和搶劫犯罪率持續上升；火災發生以來，逮捕人數增加250%，其中許多與盜竊有關，且有居民家不只一次被盜。

根據洛杉磯縣警局數據，從1月1日到4月15日艾塔迪那地區入室盜竊案數量與2024年同期相比暴漲約450%。今年到目前為止，當地警局已收到超過140起入室盜竊案報告。

在近日的一次入室盜竊突擊行動中，洛縣警方當場逮捕15人，警方在盜竊團夥的卡車中發現500多磅銅線、觸媒轉換器，甚至還有自製炸藥。目前8人面臨重罪起訴，7人被控輕罪。

洛縣警局警官Ethan Marquez表示，1月7日火災發生以來，警方經常在艾塔迪那社區巡邏，但盜竊案還是不斷發生。近日，他們遇到兩人試圖偷竊南加愛迪生公司的銅線和電線。兩人穿著個人防護裝備和類似官方的服裝，看上去很像陸軍工程兵團工作人員，但警方攔檢後，發現兩人是盜賊。

居民Morris夫婦家，災後發生至今已3次被盜，分別在火災發生後他們撤離的當晚、4月初及4月中旬。竊賊砸碎他們的窗戶，闖入車庫，洗劫他們的家，偷走骨董銀器。

還有居民表示，在逃離火災僅一小時，竊賊就闖入她家，偷走她先生的艾美獎杯和其他貴重物品，所幸竊賊隨後被警員抓獲，最終拿回大部分物品。

一些居民表示，部分盜賊現在更是肆無忌憚，一些人甚至不偽裝，到處偷盜。也有居民表示，同是野火災區，寶馬山的災後犯罪比艾塔迪那少得多，可能是因為艾塔迪那火毀地區有幾十個入口，交通管制困難；而寶馬山的道路只有幾條，相對容易管理。

目前除繼續在火災地區的道路巡邏，洛縣警局同時在艾塔迪那設立到家巡邏計畫，居民可以請警員巡邏他們的家，有需要的民眾，可發送訊息至[email protected]

洛縣 洛杉磯 艾美獎

上一則

艾塔迪那野火災區 華人經紀：重建或賣地 屋主仍觀望

下一則

Z世代愛創業 51%認學位浪費錢

延伸閱讀

南加世紀野火災區 首棟重建屋今動土 更多屋主想賣地

南加世紀野火災區 首棟重建屋今動土 更多屋主想賣地
南加野火災區 盜竊比去年同期暴增450%

南加野火災區 盜竊比去年同期暴增450%
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
涉皇后區5起入室竊取郵件案 男判3年半至7年

涉皇后區5起入室竊取郵件案 男判3年半至7年
野火毀棲息地 澳洲政府射殺700無尾熊「幫牠們解脫」

野火毀棲息地 澳洲政府射殺700無尾熊「幫牠們解脫」
新州野火釀空氣汙染 紐約市警告逾千萬人不要外出

新州野火釀空氣汙染 紐約市警告逾千萬人不要外出

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
該處房屋最終以加價108萬美元的價格成交。（受訪者提供）

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

2025-04-21 21:15
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙