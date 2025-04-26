華人來美探親 被限6個月內離境 否則吊銷旅遊簽證

海關人員在劉女士的護照上標記了最後留美期限：2025年10月5日。（圖／劉女士提供）

近日，有持B2旅遊簽證 的華人 在洛杉磯國際機場 （LAX）遭海關人員嚴格問訊，並多次強調：如果不在某期限內離境，就吊銷簽證。

劉女士接受採訪時表示，她於4月6日乘坐國航飛機從北京飛抵洛杉磯國際機場，上午約11時落地。劉女士表示，當時排隊入海關的人大排長龍，在海關大廳排了好幾圈。排隊近一個小時後，她被分配到一位女性關員的窗口。

劉女士此次來美探望女兒一家人，因劉女士不講英文，她將女兒提前寫好的信遞了上去。這位海關人員看過之後，先是讓劉女士打指紋，又在電腦上查看了約兩分鐘。之後，她用手機上的翻譯軟件詢問劉女士問題。劉女士表示當時沒有聽太明白，只知道對方讓其六個月內離境，她只是示意性地微笑點頭。

這位女關員見狀打了一通電話，叫來了一名華人翻譯轉述，詢問劉女士是否有需要申報的東西，帶了多少現金。劉女士說，記不清了，大概就幾百美元。之後翻譯表示，海關說必須在六個月之內離境，否則會吊銷劉女士的簽證。劉女士說，之後她發現護照上蓋上了當天的郵戳，並標記了最後的在美日期為2025年10月5日。

劉女士說，她2023年3月首次來美國探親，當時過海關十分「絲滑」，海關人員看了信後，什麼也沒問就放行了。這次沒想到有這麼多問題。她表示，2023年在美國逗留半年後，女兒幫忙申請了延期，共在美國待了1年才回中國。不知申請延期是否會有影響。劉女士說，此次來美絕對不敢逾期逗留，她相信海關真的會吊銷她的10年旅遊簽證。

對此，南加州移民律師許俊良表示，海關人員有絕對權力決定是否吊銷簽證。在以上案例中，若劉女士逾期逗留，就一定會被取消簽證。劉女士此前的申請延期也會引起海關人員的注意，海關人員會留意每個人的行走模式，若一個人頻繁長時間逗留美國，就會有問題。對於劉女士此次來美，他絕對不建議再次申請延期。

許俊良說，想要避免海關人員的盤查，最好謹記幾個要點：一是短期逗留。一般持有旅遊探親簽證的人，逗留美國不要超過幾個星期；二是出境時間要大於逗留美國的時間。離開美國之後，最好也去其他國家旅遊，這樣會排出嫌疑；三是輕裝上陣，大批行李最好托運、轉寄，否則會引起海關的懷疑。

許俊良還表示，很多大陸來美國探親的民眾是來幫忙照看孫子、外孫。但是海關人員會有不同解讀。劉女士碰到的海關人員算是很「友善」了。一些海關人員會將此舉解讀成打黑工，他說，「要把一個人往壞處想，移民局有100種方式。」