大火、關稅戰、高利率 洛市首季建案大減

多重負面因素，建商更傾向蓋複合住宅。（本報資料照片）

經濟分析公司Hilgard Analytics最新報告指出，洛杉磯市在2025年第1季的新建案取消了1325件，較2024年第1季減少57%。原因包括年初的大火，總統川普威脅的關稅戰，以及居高不下的房貸利率。

分析師認為，新建案的持續減少，除了將使房屋供應量愈來愈少，還可能拖累洛市稅收。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）21日才裁撤2700個公務職位，預計節省10億美元的開銷。

建商取消1325份營造許可的其他考量還包括：建商賺錢更難，經濟變數增加，以及洛市俗稱「豪宅稅」的Measure ULA。洛市大部分地區都出現新建案減少的趨勢，但以聖費南度谷西部與東北部最為明顯，同時還有南洛杉磯。

大火部分，Hilgard Analytics 認為，後遺症將是生意更難做。對於建商來說，火災的效應可能是短期的，但新建案的減少遠早於今年1月，2024年與2023年相比，建築許可就少了23%。數據來自洛市建築安全局（Department of Building and Safety），包括獨棟屋與多戶住宅的新建許可，但不包括「附屬居住單位」（ADU）。

新建案的愈來愈少，不利合宜宅政策與市府財政穩定。受訪的分析師認為，新建執照申請增加，能夠壓低房價與租金 ，同時也能增加市府稅收。顧問公司Beacon Economics創辦合夥人松柏格（Christopher Thornberg）表示，現在沒人要蓋房，長遠來說，未來某個時間點就會出現更高房價與租金。

不過，不蓋新房子並非洛市獨有的現象。全美各地的建案都在減少，因為建商都要適應高利率的環境，與新增的關稅成本。部分建商認為，針對大塊地皮與房舍的Measure ULA，使得洛市更不利於營建，才會導致與洛縣 或全美相比，洛市跌幅更大。

Hilgard Analytics的分析僅針對市區範圍以內，不過洛杉磯加大 （UCLA）與蘭德公司（Rand Corporation）稍早對洛縣房市的整體分析也發現，洛市內新建案的減少幅度確實大於洛縣其他地方，同時因為房地交易減少，建商更期待蓋複合住宅而非獨棟屋。