話劇「智能媽媽」 5月3日登場

編劇、導演梁慶封表示，「智能媽媽」講述母愛和犧牲。（記者邵敏／攝影）

由佳音社主辦的母親節 慶典「慈母手中線」，將於5月3日在鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）的 Performing Art Center溫馨登場，屆時將推出現代話劇「智能媽媽」，以歡笑、淚水交織的方式，獻上一份別具創意的母親節禮物。

佳音社指出，本屆慶典為「慈母手中線」第34屆活動，主題定為「母親的腳印」。歷經疫情停擺四年後，實體舞台劇今年將重返舞台，成為整場慶典活動的亮點。

這部名為「智能媽媽」的現代話劇，是一部融合歡笑與淚水的溫情喜劇，令觀眾耳目一新。故事講述一位經營餐館的媽媽與AI 結緣，當來自傳統家庭的媽媽遇上創新科技，生活日常爆笑連場，同時又會讓人落淚。「AI真可以替代媽媽的味道嗎？」這是話劇希望帶給觀眾的問題。

編劇、導演梁慶封表示，「智能媽媽」講述母愛和犧牲，增加人工智能元素是為了讓話劇更加有趣。佳音社社長鄒王見山指出，話劇創作人員、演員皆為非專業人士，卻投入滿腔熱情與時間排練，只因對母親滿懷感恩之情。同時，鄒王見山感謝多年來社會各界對活動的支持與贊助，使「慈母手中線」能夠年年延續。

除了話劇表演，5月3日的慶典活動還安排多項精彩節目。男高音歌唱家張鳴傑將與女兒、孫兒三代同台演唱歌頌母愛的經典金曲。張鳴傑表示，「母親節，只有一個字，那就是愛。」此外，當天活動內容還包括青春熱舞、感人至深的母親故事分享、以及免費抽獎，獎品包括名牌眼鏡、水晶裝飾、抽油煙機、現金獎勵等。主辦方特別準備精美伴手禮，贈送給每位到場觀眾，為所有母親與家庭帶來一場溫馨又難忘的節日盛宴。