美國出生移民律師 收立即離境通知 擔心被驅逐出境

美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

就連出生在美國的公民，最近也收到當局郵件要求離開美國，否則將被驅逐出境。當事人是南加一名移民 律師，他表示，害怕被移民局拘留，並被驅逐出自己出生的美國。

據NBC電視台報導，南加聖地牙哥移民律師Aldo Martinez，11日收到國土安全部（DHS）的電子郵件，要求他立即離開美國，否則將會被驅逐出境。郵件指出，「你目前留在美國，是因為處假釋期。DHS正在行使自由裁量權，終止你的假釋。除非提前到期，否則假釋將在本通知發出之日起7日內終止。如果不立即離開美國，你將面臨潛在的執法行動，最終將被驅逐出美國。」

出生在聖地牙哥National City的美國公民 Martinez表示，他從未處於假釋狀態。即便如此，他仍然感到擔憂，因為他多年來一直幫助無證移民解決法律問題。Martinez是司法部認可的移民法律服務代表，同時也是Al Otro Lado組織成員，該組織舉辦講習班，教導移民如何在法庭上代表自己，並幫他們填寫庇護申請。四年前，Martinez曾參與對川普 政府的幾起提告，該法律行動是為停止對尋求庇護的移民施加的限制。

川普總統曾在3月22日的備忘錄中表示，他將尋求制裁移民案件中的「不當行為」律師，指出「當律師和律師事務所的不當行為，威脅到國家、國土、公共安全或選舉誠信時，問責尤為重要。」Martinez對此既驚訝又害怕，並認為即使他是美國公民，但移民暨海關執法局(ICE)還是會毫不猶豫逮捕他。他目前不確定為什麼會收到DHS的這封信，不排除可能與川普的制裁律師備忘錄有關。

國土安全部在給媒體的聲明中表示，Martinez收到這封電子郵件，可能因為他的客戶使用這個電郵地址。聲明稱，海關暨邊境保護局 (CBP) 正在向不具備合法居留身分的個人，發出終止假釋通知，CBP使用已知的外國人電子郵件地址發送通知。如果該外國人提供的是非個人電子郵件，比如一個美國公民的聯絡方式，該通知就可能會發送給非預期收件者。CBP會觀察通信情況，並根據具體情形處理問題。據悉，類似事件最近發生多起，都是移民律師收到類似郵件。

Martinez表示，他擔心移民律師會遭到報復，並認為這是對社區的恐嚇策略，無論公民、合法永久居民還是無證移民，「這不會阻止我為移民權利而戰、繼續為客戶辯護。」Martinez目前在非營利社區中心La Maestra工作，並在拘留中心提供移民法律服務。