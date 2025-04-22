華語電影特展「高舉燈籠：華語電影慶典」 李安將現身

華語電影特展「高舉燈籠：華語電影的慶典」日前在奧斯卡博物館拉開帷幕。（截圖自奧斯卡博物館官網）

華語電影特展「高舉燈籠：華語電影的慶典」（Raising the Lantern: A Celebration of Chinese-Language Cinema）日前在洛杉磯奧斯卡 博物館（Academy Museum）拉開帷幕。開幕當晚特別放映張藝謀經典代表作「大紅燈籠高高掛」，選用珍貴的35毫米膠片版本；5月9日還將舉辦「臥虎藏龍」特別放映，導演李安將與會進行映後交流。

根據博物館官網訊息，這項為期一個半月的影展，將持續至5月24日，精選10部過去35年代表中國大陸、香港與台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎的經典作品，包括「大紅燈籠高高掛」、「菊豆」、「英雄」、「十面埋伏」、「臥虎藏龍」、「霸王別姬」、「色•戒」、「花樣年華」、「少年的你」，以及「桃姐」。

該影展由奧斯卡影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）策畫。楊燕子表示，作為在紐約出生、成長的移民之女，電影對她而言原本並非顯而易見的職涯選擇。直到大學畢業後旅居中國，第一次在銀幕上看見「與自己相似面孔故事」，才讓她打開通往影像世界的大門。她說，「我人生的第一份工作，就是在美國推廣華語電影。電影能跨越國界，這份力量深深震撼了我。」

楊燕子曾參與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的「太陽帝國」（Empire of the Sun）在上海的拍攝，近距離觀察大師工作的經驗，讓她確立人生方向。她表示，華語電影讓她找到志業，也因此希望透過這次影展，回饋這份啟發。她認為，在奧斯卡博物館美麗劇院中，這些作品將成為串聯觀眾、建構社群的橋梁。

此次展覽的影片介紹與評論，由影評人Patrick Lowry與K.J. Relth-Miller撰寫。展覽最受關注的一場活動是5月9日電影「臥虎藏龍」的特別放映，屆時國際知名導演李安將親臨現場，與楊燕子進行公開對談，共同回顧華語電影走向世界的歷程。同日，非營利組織Gold House將與奧斯卡博物館合辦酒會，向楊燕子在推動亞裔電影 的貢獻致敬。

為進一步支持亞裔電影創作者，奧斯卡學院日前也宣布設立「楊燕子基金」（Janet Yang Endowment），作為其Academy100全球願景計畫的一環。該基金支持亞裔與亞太裔電影人的作品收集、保存與展覽，為奧斯卡博物館注入持續的文化動能。