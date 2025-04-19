LPGA女子高球賽開打 華人選手拚TOP

日本選手掛著不二家標誌的小女孩。（記者張宏╱攝影）

華裔企業家王文祥夫婦連續三年冠名JM Eagle LA Championship高球賽，今年再次由他們創立的Plastpro公司贊助LPGA洛杉磯女子職業高爾夫球公開賽，17日至20日在El Caballero鄉村俱樂部展開，總獎金額375萬美元，吸引來自世界各地的高球女將競技。

（影音來源：記者張宏）

王文祥是台灣已故台塑集團創辦人王永慶的幼子，他表示，他提高獎金目的是讓參賽的女子職業高球選手者感受到自己「是世界上更好的球員」，同時改善她們的收入。王文祥向來反對種族歧視 ，維護亞裔 權益，他鼓勵在美華人 企業家，「把頭伸出來」作為表率，不只是生活在自已的族群社區內，應更多地參與主流社會活動，改變大眾對亞裔的負面看法。他期待架好這個平台之後，未來有更多華人選手參賽，也期待湧現更多華人職業高球選手。

比賽幾日都是陰天，對選手來說是比較舒服的天氣。現場聚集來自世界各地的高球女將，她們的家人或教練跟在身邊，身上印著不同贊助商的標誌。女性選手的服裝不僅是亮麗的風景，其球袋上也掛著各種個性裝飾或吉祥物，比如日本選手掛著不二家標誌的小女孩，王文祥球袋上是熊貓等。

現場上百名選手中不乏華人，其中23歲的李億（Lucy Li）來自北加州，她11歲就成為美國女子業餘錦標賽和美國女子公開賽的最年輕選手，同時在奧古斯塔舉行的首屆大師賽開球、切桿和推桿錦標賽上獲得年齡組冠軍。如今她球技更加純熟，她不僅擅長高爾夫球，還學習跳水和體操等體育項目。

現場也有不少來自中國大陸的選手，今年30歲的劉鈺5歲開始學球，2009年到2010年獲得業巡賽四冠王，2012年首度以業餘身分贏得LPGA冠軍，2013年再次以業餘身分贏得SRIXON XXIO女子公開賽冠軍。同年9月進入美國名校杜克大學學習，並加入學校高爾夫隊。劉鈺表示，這是她第八年參加LPGA，場地有一定挑戰，她最近一直在比賽，身體比較疲憊，只能通過不斷練習調整狀態。

對於比賽結果，她說，能拿獎金就很開心，希望能藉此補貼最近比賽的費用，因為打球開銷很大。這幾年女性高球選手獎金雖然在增加，但是只有大滿貫才能掙到錢，因此必須全力成為TOP。