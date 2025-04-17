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民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

UCLA調查 洛縣民眾53%不滿生活品質

編譯胡立宗／綜合報導
最新民調，受訪者不滿洛杉磯縣市政府的比例都高於滿意度。（洛杉磯市府臉書）
最新民調，受訪者不滿洛杉磯縣市政府的比例都高於滿意度。（洛杉磯市府臉書）

洛杉磯加大（UCLA）魯斯金學院（Luskin School）第十年的「洛杉磯縣生活品質調查」（Quality of Life Index Survey）發現，2025年雖然遭遇野火但不滿意度仍維持在53%，與2024年相同，低於2021年（58%）與2023年（55%）。

這份在2月23日至3月9日間，對1400名洛縣居民的調查也再次確認，生活開銷過高仍然是不滿的最大源頭，許多人擔心流落街頭或是三餐不繼，工作不保、經濟變壞的影響也很大。

年初野火明顯增加尋覓住房的難度，且心靈創傷的影響廣泛，不只是受災區域，全縣65%的民眾都有親友受災。14%財損嚴重，13%說受到影響，但更多的是職缺減少，特別是兼職、西裔、年輕人與低收入

89% 損失家園的人認為應該可以復原重建，而2018年伍爾西野火（Woolsey Fire）後，此比例只有76%。這次也有52%的受訪者說，他們願意多繳稅幫助受災戶。

遊民問題的擔心與否，2025年是首度出現下滑，由去年的60%降為52%，不過，認為正在好轉的只有10%。2025年才出現的新問題是移民與遣返，44%說擔心認識的人遭到驅逐，拉美裔與18至39歲的人比例最高。

至於民選官員的滿意度，洛杉磯縣委會的不滿度為37%、滿意為34%。洛市市長貝斯（Karen Bass）不滿意度49%，滿意者占37%。

民調發現，65%的居民，有認識的人受到野火影響。（取自2025 QLI Fina...
民調發現，65%的居民，有認識的人受到野火影響。（取自2025 QLI Final Report）

洛杉磯加大 低收入 洛縣

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