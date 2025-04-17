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東谷市高中女華生積極從事義工奉獻社區 獲頒國會銀獎

記者啟鉻／東谷市報導
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聯邦國會眾議員托芮絲（左）與獲獎者向孜宸（右）。（記者啟鉻／攝影）
聯邦國會眾議員托芮絲（左）與獲獎者向孜宸（右）。（記者啟鉻／攝影）

加州第35選區聯邦國會眾議員托芮絲（Norma Torres）近日向東谷市高中華裔女生向孜宸頒發美國國會銀獎（Congressional Silver Award），以表彰她積極從事義工奉獻社區精神。

向孜宸目前在東谷市Roosevelt高中11年級就讀，以全A學術成績名列前茅。她聯合六所高中，首創中文學習俱樂部，得到眾多學生響應，目前成員超過30人，規模也日益擴大。業餘時間，她還喜歡鋼琴、歌唱、架子鼓等，運動方面喜歡打高爾夫球。她希望未來高中畢業後進入理想大學深造，專業方面希望從事神經生物科學。向孜宸的母親曹女士在頒獎現場也表示，女兒平時很自律，做事情能夠堅持，平時母女之間對關於未來做什麼、從事什麼職業交流比較多。

據了解，美國國會銀獎是「美國國會獎章計畫」（The Congressional Award Program）中的一個中級獎項，由美國國會於1979年設立，目的鼓勵青少年發展個人責任、社會意識、公共服務精神以及身心健康。該獎項頒發對象年齡是14歲至24歲美國青年，非政治性和非學術性，完全根據個人努力與承諾所頒發。

有關國會頒發獎項及如何申請，可上網congressionalaward.org。

加州 眾議員 華裔

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