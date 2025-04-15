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夏威夷航空前輪不穩冒濃煙 LAX機場中止起飛

洛杉磯訊
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夏威夷航空A330客機11日上午因「前輪不穩定」在洛杉磯國際機場（LAX）中止起飛。（夏威夷航空網站圖）
夏威夷航空A330客機11日上午因「前輪不穩定」在洛杉磯國際機場（LAX）中止起飛。（夏威夷航空網站圖）

美國的航空公司再次出包，夏威夷航空HA33航班11日上午因「前輪不穩定」在洛杉磯國際機場（LAX）中止起飛。機場跑道上濃煙滾滾，美國聯邦航空管理局 (FAA) 正調查此事。

事故現場畫面顯示，這架A330客機在跑道上煞車掉頭時，底部冒出濃煙。夏威夷航空去年被阿拉斯加航空收購，該公司在聲明中表示「員工和乘客的安全，是我們的首要任務，對給旅客帶來的不便，深表歉意。」夏威夷航空公司發言人告訴福斯（FOX）商業新聞，HA33航班原定當天上午8時起飛，飛往茂宜島卡胡盧伊機場 (OGG)，飛機起飛前，前輪出現「振動」，為安全起見，飛行員返回登機口，讓維修人員進行檢查。機械師對問題進行評估並解決問題，四個小時後，飛機再次起飛並與當天下午5時抵達。該事件導致航班延，但沒有造成人員受傷或機場其他營運中斷。

FAA對任何中止起飛事件都會展開調查，這是美國標準做法。調查將審查飛機前輪振動原因、機組人員的反應以及隨後的維修程序。夏威夷航空依照規定停飛航班，直到機械師解決問題。航空公司採取積極主動做法，包括與乘客進行透明溝通，在保持信任的同時，最大限度減少不便。

據福斯商業新聞報導，今年美國商用飛機發生多起事故，包括3月美國航空（American Airlines）一架航班起火，一名乘客因此提告該航空公司。法庭文件顯示，3月13日，美國航空一架波音737-800飛機起火，機上乘客Jerry Adamson向丹佛地方法院提告該航空公司疏忽和不當行為。該機原本飛往達拉斯，但飛行20分鐘後轉飛丹佛國際機場。

Adamson律師指美國航空及其工作人員在飛機維護和操作中未能「合理謹慎」，並認為機組人員明知發動機存在問題，「卻選擇在發動機運轉不正常情況下滑行，而不是請求機場協助」。訴訟稱，機組人員告訴丹佛空中交通管制員，他們不會宣布緊急情況，並在著陸後拒絕接受援助，導致右側發動機在著陸八分鐘後起火。法庭文件顯示，Adamson和其他乘客在撤離飛機時「吸入大量煙霧和阻燃劑」，並被送往醫院接受治療。

夏威夷 洛杉磯國際機場 波音

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