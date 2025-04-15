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偽裝送外賣、破舊老車 防砸車出妙招

記者劉子為／羅蘭岡報導
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Jason表示，他當時並沒有將任何物品放在車內，沒想到還能被砸。（Jason提供）
Jason表示，他當時並沒有將任何物品放在車內，沒想到還能被砸。（Jason提供）

南加羅蘭岡（Rowland Heights）地區近日砸車案頻發，引發不少華人民眾對該地治安狀況的關注。事發地多為人流密集的商場和停車場，砸車賊作案手法老練，許多車主貴重物品遭竊。部分車主在車內未放財物，也沒能逃過一劫。

華人車主Jason的遭遇，引起不少關注。2月底，他租來的車停放在羅蘭岡Sunrize Shopping Center停車場，僅一頓晚飯的時間，車窗就被砸。Jason表示，他當時沒有將任何物品放在車內，沒想到這樣也會被砸。Jason在被砸車後選擇報警，但沒有得到來自警方的有效幫助。因為車是租的，Jason不得不自行支付350美元向租車公司更換破損車窗。

Jason的遭遇，並非孤立事件，近期有其他民眾在社交平台上分享類似經歷。一位民眾表示，在羅蘭岡某家餐廳用餐後，發現朋友租來的車也被砸。她指出，車內確實放有物品，但都放在後備箱，包括從中國帶來的電腦、書籍、藥品等，以及在好市多購買的日常用品和一顆籃球等，全部被盜。她還分享，停車時曾看到有巡邏車經過，讓她以為應該是安全的，沒想到卻成為盜賊目標。她認為，這說明竊賊已經熟悉當地情況，並且使用高效作案工具，例如探測器來尋找目標車輛。

有居民認為，羅蘭岡的非建制區屬性，可能加劇當地治安問題。由於該區不是獨立市，也沒有獨立警局，負責羅蘭岡治安的警局，是洛縣警局的核桃市/鑽石吧分局（Walnut/Diamond Bar Sheriff's Station），該分局位核桃市。記者聯繫洛縣警局核桃市/鑽石吧分局核實Jason的案件以及訊問對羅蘭岡砸車現象的回應，截至發稿未得到回覆。

「社區治安人人有責」（TACF）負責人管毅秀表示，砸車這類破壞行為已存在許久，根據他參與的多場警局講座，砸車現象並非因為羅蘭岡沒有直屬警局。他指出，最容易被砸車的地點，通常是靠近高速公路的商業區，因為歹徒可以迅速逃離現場。他提醒民眾，不要將貴重物品放在車內明顯可見位置，也不要以為將財物放進車尾廂，就以為萬無一失。最忌諱的行為，是在吃飯前下車時，將物品放入車尾廂，或者從行李中取出物品，這些都可能被有心人盯上，趁受害者進餐廳後行竊。

在此背景下，一些網友分享他們預防遭砸車的方法。例如，一些車主會在車內放置有外賣標識的袋子，試圖通過偽裝成送外賣或出租車來降低被盯上風險。盜賊可能會認為，這些車內的物品較為普通不值得作案。而另一部分車主，則選擇將車輛後車窗貼上黑色塑料袋或膠布，將車輛偽造成破舊、年久失修的模樣，降低車輛吸引盜賊的機會，因為竊賊通常會選擇看起來較新、內部物品較多的車輛。

這些民間招數雖然無法根本解決砸車問題，但卻提供一些簡單的防範措施。State Farm資深車險經紀人Caesar Ding提醒車主，避免將貴重物品放在車內顯眼處，最好隱藏在車內不易察覺的位置。Ding指出，車主的綜合保險（Comprenhensive）通常會覆蓋玻璃損壞，但車主需要關注保險條款中的自付額部分。有些保險公司會提供專門的玻璃賠償險，讓車主在發生損失時，能夠更加省心。

一些人建議，在車內放置有外賣標示的袋子，試圖通過偽裝成送外賣或出租車來降低被盯上...
一些人建議，在車內放置有外賣標示的袋子，試圖通過偽裝成送外賣或出租車來降低被盯上的風險。（小紅書@西潞未央）

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