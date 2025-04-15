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17團218舞者獻藝 華裔舞協「中華舞篇」座無虛席

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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舞者以輕盈步伐與曼妙身段演繹朝鮮族舞蹈，彩裙飛揚、旋律悠揚，展現民族風情之美，贏得滿堂喝采。（記者張庭瑜／攝影）
舞者以輕盈步伐與曼妙身段演繹朝鮮族舞蹈，彩裙飛揚、旋律悠揚，展現民族風情之美，贏得滿堂喝采。（記者張庭瑜／攝影）

美國華裔舞蹈協會第36屆「中華舞篇」12日在聖蓋博大劇院舉行，吸引約1300位觀眾觀賞，座無虛席。此次演出以「文武合璧」為主題，融合古典、民俗與當代舞蹈，並首度結合功夫與瑜伽舞蹈元素，由南加州17個舞團、218位舞者共同呈現，展現中華文化的多元與創新，是南加州僑界年度最受矚目的文化盛會之一。

賴泱璇表示，協會長年推動多元民族文化傳承，期望激發年輕一代對中華文化的關注與認同...
賴泱璇表示，協會長年推動多元民族文化傳承，期望激發年輕一代對中華文化的關注與認同。（記者張庭瑜／攝影）

美國華裔舞蹈協會會長賴泱璇表示，「中華舞篇」多年來秉持傳承與創新理念，不僅呈現傳統舞蹈之美，更致力探索中華藝術與現代語彙的結合。今年以「文武合璧」為主軸，體現剛柔並濟、陰陽交融的東方美學。她指出，節目特別強化鼓樂與武術融合的視覺張力，包括大鼓、小鼓、中鼓、長鼓等擊樂元素融入舞蹈，使其在節奏與氣勢上更具張力；同時也加入瑜伽與功夫的動作設計，開拓舞蹈肢體表現的可能性。

聖蓋博市市長、議員一同頒發表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）
聖蓋博市市長、議員一同頒發表揚狀。（記者張庭瑜／攝影）

整場演出節目內容豐富、節奏緊湊，高水準表演贏得觀眾熱烈掌聲。表演吸引許多不同族裔觀眾前來觀賞，展現中華舞蹈在多元文化社會中的吸引力與感染力。

趙美心頒發感謝狀給賴泱璇。（記者張庭瑜／攝影）
趙美心頒發感謝狀給賴泱璇。（記者張庭瑜／攝影）

演出共安排17個節目，依序包括：中央舞台的「武魂」、畢妍舞蹈工作室的「紅裙少女」、于點藝術中心的「春之頌」、千嬌百媚舞團的「桃花挽月」、愛樂藝術中心舞蹈團的「永不停息的腳步」、金鈴舞蹈學的「大漠沙海」、宇清藝術工作坊的「劍起風雲女中豪傑」、和諧舞團的「秋來銀杏亦飄秋」。

大合照。（記者張庭瑜／攝影）
大合照。（記者張庭瑜／攝影）

王愛琳頒發表揚狀給美國華裔舞蹈協會代表。（記者張庭瑜／攝影）
王愛琳頒發表揚狀給美國華裔舞蹈協會代表。（記者張庭瑜／攝影）

中場後則有鴻雁瑜伽工作室的「大魚海棠」、金鈴舞蹈學校的「拉嘎踏歌」、洪丹舞蹈教育機構的「能不憶江南」、畢妍舞蹈工作室的「炫」、采薇舞團的「千年鶴」、中央舞台的「青鸞展翅」、核桃土風舞社的「天浴」，洪丹舞蹈教育機構的「小鼓舞」，壓軸由于點藝術中心帶來「傳承」。

張自豪頒發表揚狀給美國華裔舞蹈協會代表。（記者張庭瑜／攝影）
張自豪頒發表揚狀給美國華裔舞蹈協會代表。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀頒發表揚狀給賴泱璇。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀頒發表揚狀給賴泱璇。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、洛僑中心主任鍾佩珍、橙橋中心主任蕭蓓如、泛美中華會館執行長張自豪、聖蓋博市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉，以及亞凱迪亞市議員王愛琳到場表達對活動的支持。

加州 聖蓋博 南加

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