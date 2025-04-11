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超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

記者張宏／天普市報導
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聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

華人Polly王日前在天普市某華資超市結帳，遇到一名女子要求幫忙代付兩瓶飲料費，這名華人當場錯愕，但隨即答應支付，遇到這類情況，你是選擇幫忙還是拒絕？

聖蓋博華人居民Polly王日前去天普某華資超市購物，在結帳時，一名長相介乎西裔和華人之間的女子把兩瓶UCC綠茶飲料放在傳送帶上，隨後站Polly王背後。Polly王最初以為對方只是排隊，結果對方用英文對她說「你能幫我支付這兩瓶飲料的錢嗎？」Polly王表示，她當場愣住，之後她打量這名女子，見其梳著丸子頭，穿著白色T恤和短褲，手裡拿著一個小手袋，看起來不像隨便張口讓人支付飲料的人，但她之後注意到對方的腿骨瘦如柴，身上還有煙味。她猶豫了一下，懷疑對方可能是癮君子，但想到當天天氣炎熱，對方又是女性，兩瓶飲料沒多少錢，當下動惻隱之心，答應為其支付。

對方見Polly同意，表現出很開心的樣子，說了一聲謝謝，就和收銀員說先掃描她的飲料且還要了一個塑料袋，之後拿著飲料離開。Polly問收銀員這名女子是否經常來這，收銀員說，好像第一次看到她來，最初還以為這名女子和Polly認識，Polly才會為其付錢。

Polly說，她第一次遇到這樣的事，之前只在咖啡館看到有人為進店遊民買咖啡。Polly和朋友分享這一經歷，朋友說她傻，被癮君子利用，遇到這類人應該拒絕或不理，但Polly覺得花幾美元幫對方買個飲料，讓其開心一下，也沒什麼，屬舉手之勞。Polly在路上看到女性乞討者，通常都會給零錢，曾經她在巴沙迪那的210公路入口橋洞看到一名打扮整潔的中東女性舉著牌子表示需要幫助，她給了對方5美元，結果對方竟送她一朵紅玫瑰。

無獨有偶，紐約郵報報導，今年1月41歲的急診室醫生J Mack Slaughter和妻子及三個孩子在德克薩斯州福和市一家餐廳享用早餐時，被一名退役陸軍醫務人員支付85.21美元的早餐帳單，Slaughter表示，「我在急診室目睹世界上一些最可怕的事，但這件事提醒我，完全陌生的人，也能在你最意想不到的時候做出奇蹟般美好的事。幫助他人具有強大力量，它提醒我們，儘管世界上有很多壞事，但也有很多好事。」

華人 天普 華資超市

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