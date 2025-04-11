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e-bike屬車輛 不能走人行道、牽車過馬路

記者張庭瑜／天普市報導
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ebike當場遭扣押並拖離。（天普市警局提供）
ebike當場遭扣押並拖離。（天普市警局提供）

洛杉磯天普市（Temple City）近來電動自行車（e-bike）使用大幅增加，特別受到青少年族群青睞，蔚為風潮。然而，由於部分騎士欠缺交通法規知識與安全觀念，經常出現闖紅燈、騎上人行道、獨輪騎行、逆向等危險行為，事故頻傳。天普市政府與警方指出，雖然市內尚未制定針對電動自行車的專屬法規，因此執法原則以教育為先，並透過社區宣導、校園合作及免費線上課程，提升家長與學生對e-bike安全與法律責任的認識。

洛杉磯縣警局天普分局特別任務小組警員林警官（V. Lam）與市府社區服務暨公共安全主管阿瑪雅（Jose Amaya）指出，e-bike雖具便利與娛樂功能，卻也潛藏不少風險。許多家長在未充分了解法規下，為子女購買高價電動車輛，導致孩童在馬路上恣意騎乘，極易釀成危險。

依時速及設計分三類

阿瑪雅說明，根據加州法律，e-bike依時速及設計分為三類：第一類與第二類最高時速為每小時20英里，18歲以下使用者須配戴安全帽；第三類最高時速為每小時28英里，使用者須年滿16歲，且不論年齡皆須戴安全帽。若e-bike超過此速度或電池輸出超過750瓦，則不符上路資格。加州自2017年起要求製造商於車輛上張貼類別標籤，警方可透過標籤辨識車種。

天普市e-bike使用激增，青少年違規行為頻傳，市府與警方強調以教育宣導為主，提...
天普市e-bike使用激增，青少年違規行為頻傳，市府與警方強調以教育宣導為主，提升安全與法規認知。（左起：阿瑪雅、林警官）。（記者張庭瑜／攝影）

林警官補充，目前警方並無專用測速設備檢測e-bike，多仰賴目視與車輛標示判斷。儘管違規可依法處罰，但因多數騎士為未成年人，開罰須通知家長到場簽署，程序繁複。因此，警方傾向加強宣導教育，而非倚賴取締。警方觀察發現，許多青少年不清楚e-bike須遵守與汽車相同的交通規則，包括不得在騎樓與人行道上行駛、必須遵守交通號誌、禁止逆向行駛等。有學生自詡「自己是超人」，不顧安全在馬路上獨輪騎行、逆向衝刺、闖紅燈，極易釀禍。

闖紅燈、騎樓行駛均屬違規

「我們經常在校門前發現學生未戴安全帽騎e-bike，或將安全帽掛在龍頭上裝飾，一進校園才戴、放學又取下，形同虛設，」林警官說。他表示，若發現違規，會視情節決定是否處罰，但一群青少年分頭騎乘，執法不易，且基於安全考量不宜追逐，仍以勸導與教育為主。他強調，「我們不希望警員為追e-bike而傷及自身或他人，」。

林警官也提到，近日警方剛在天普市取締一名騎士，其行為屬「魯莽駕駛」（reckless driving），因此依法將其e-bike當場扣押（impound），強調這類車輛屬於「機動車輛」，不應被視為行人。即便是最低等級的第一類e-bike，也屬於交通法規所定義的車輛，應依照所有交通號誌與轉彎規則行駛，與汽車並無二致。他進一步指出，許多民眾誤以為過馬路時應下車牽行，但其實根據交通法，e-bike作為機動車輛，應「騎乘」通過有號誌的路口，不可像行人般牽車穿越，否則反而可能違規並增加事故風險。

青少年肇事 家長須連帶負責

為加強宣導，天普市將e-bike安全納入每月「鄰里守望」（Neighborhood Watch）會議重點，並與天普市聯合學區（Temple City Unified School District）合作，製作中英文宣導單張，協助家長與學生認識相關法規及正確使用方式。阿瑪雅也提醒，加州公路巡警局（California Highway Patrol, CHP）網站（chp.ca.gov）提供免費「電動自行車安全與訓練」（Electric Bicycle Safety and Training）線上課程，協助民眾進一步了解相關規範。雖課程主要以英文呈現，但網站亦提供多語版宣導資料，供不同族裔參考。

有騎士因不服從指揮、態度不佳，遭警方依法取締並扣車。（天普市警局提供）
有騎士因不服從指揮、態度不佳，遭警方依法取締並扣車。（天普市警局提供）

根據加州法律，e-bike屬「車輛」範疇，若未成年人騎乘違規肇事，家長可能須負連帶民事責任。阿瑪雅呼籲，家長在購買e-bike前應先了解相關法規，引導子女正確、安全使用，「否則不僅自己受傷，也可能波及他人。」目前，天普市尚未制定e-bike專屬市法，執法依一般自行車規範進行。市府表示，將持續觀察趨勢，透過加強社區宣導與校園合作，共同營造更安全的騎乘環境。

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