亞洲航班失竊率高 馬泰印越最多

旅客可能到達酒店或回家後才意識到某些物品丟失，特別是被盜物品位於頭頂行李空間內的行李中，這也是導致機上盜竊案漏報的另一個因素。（記者張宏／攝影）

疫情 後機上盜竊頻發，其中亞洲航班尤為普遍。以往很多人以為機艙屬於封閉環境，且一站到達，對途中財物安全降低警惕，但最近各地航班上紛紛爆出盜竊案件，不得不提高警惕。

CNN曾報導，一架從越南 飛往新加坡的航班上，有一名乘客被指控盜竊，他從三名同行乘客身上偷走超過2萬3000美元的現金。據南華早報報導，截至2023年10月，香港 警方共記錄13起機上現金和信用卡竊盜案（竊賊打開頭頂的行李箱，翻找其他乘客的行李），其中2022年發生兩起，2021年發生一起，2020年發生五起。BBC報導過在南非航空公司曾因機上盜竊行為禁止涉案人登機。NBC洛杉磯也報導過美國航空公司一名空服人員，因在從加州飛往巴黎的夜間航班上偷竊乘客的錢包而被解僱。Reddit網站也有貼文曝光一名旅客在飛往香港的航班上遭遇搶劫，導致身上的現金和卡片都遺失。還有多名旅客表示，他們親眼目睹機上盜竊事件。

近年亞洲區機上失竊案例大幅增加，據香港保安局（Hong Kong Security Bureau）關於竊盜案增加的報告，2024年飛機盜竊事件顯著增加。該報告稱，2024年前十個月共發生169起機上竊案（總額432萬港元，約55萬2000美元）。其中70%發生在從馬來西亞、泰國、印度和越南出發的航班上；20%發生在從中東杜拜、土耳其和多哈出發的航班上；7%發生在從中國大陸、日本和韓國出發的航班上；3%搭乘的是來自美國、加拿大、澳洲和瑞士的航班。

據Simpleflying網站，疫情過後，飛機上盜竊事件增加，但是官方的統計數據很少，主要原因是機上盜竊與航空公司和機場定期報告的行李遺失情況不同。行李遺失事件會報告給航空公司和當局，有時還會引起媒體的注意，但是很多在機上失竊的案件卻很少報告。

Travelandleisure網站採訪頂級機場管理培訓公司Leading Edge Strategies老闆Jeffrey Price，他表示，問題在於，沒有一個可追蹤機上竊案的單一資料庫，所以沒有關於每年或在一段時間內發生多少起案件的統計數據，大多數此類案件都會演變成當地執法部門的案件，使追蹤變得更加困難。