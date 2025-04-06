世報春季教育展／青少年邁向主流精英最後一哩 黃錦雲解惑
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愛憫文教基金會（ACEA）執行長、海外青年文化大使河濱分會負責人黃錦雲（Amy Huang）5日在世界日報教育展中主講《海外華人青少年走向主流精英的最後一哩路》，鼓勵家長在孩子成長的關鍵時刻發揮積極作用。
她表示，孩子上大學之後，家長的教育之手幾乎就要消失，在離家進入大學和社會的最後階段，孩子的人格和形象教育非常重要。
她表示，移民一個共同特點是少數，新移民往往面臨生活、文化和學業的種種調適，融入主流過程中母文化與主流文化的衝突，親子之間教養的代溝，孩子價值觀混淆挑戰，以及族裔的隔閡等等，都需要家長和教育工作者的幫助與支持。
黃錦雲認為，很多華人在教育孩子的問題上往往會產生迷失，認為孩子拿到成績，進入頂尖大學，獲得好工作就有美好的人生，但孩子走出家門的最後一哩路同樣非常重要，尤其是從14歲到18歲期間，最需要家長和教育工作者花更多關注和幫助他們，教導他們樹立自己的形象，包括整潔、儀態、禮節、談吐和應對等；肯定自己的母文化，樹立自信心；勇敢自我表達與溝通，成為最佳的自我推銷及全能管理者等。
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