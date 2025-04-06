世報春季教育展／青少年邁向主流精英最後一哩 黃錦雲解惑

愛憫文教基金會執行長黃錦雲表示，青少年走向主流精英的最後一哩路非常重要。（記者楊青╱攝影）

愛憫文教基金會（ACEA）執行長、海外青年文化大使河濱分會負責人黃錦雲（Amy Huang）5日在世界日報教育展中主講《海外華人 青少年走向主流精英的最後一哩路》，鼓勵家長在孩子成長的關鍵時刻發揮積極作用。

她表示，孩子上大學之後，家長的教育之手幾乎就要消失，在離家進入大學和社會的最後階段，孩子的人格和形象教育非常重要。

她表示，移民 一個共同特點是少數，新移民往往面臨生活、文化和學業的種種調適，融入主流過程中母文化與主流文化的衝突，親子 之間教養的代溝，孩子價值觀混淆挑戰，以及族裔的隔閡等等，都需要家長和教育工作者的幫助與支持。