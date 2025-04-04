深夜汽車撞門搶劫 韓華鞋店損失慘重
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洛杉磯市中心時裝批發市場一家韓華商家經營的高級運動鞋店，近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六人在警鈴響起後三分鐘仍繼續搜刮行搶，相當猖獗。警方趕到時一無所獲。商家損失慘重。
視頻來源：商家提供，洛杉磯採訪中心後製
商家表示，搶劫發生在1日清晨5點前。從監控影像上看，一輛白色的SUV開到了洛杉磯市中區12街與Maple街交界的Sports Town運動鞋店前，歹徒用汽車車頭撞開了商店的金屬閘門，車上隨後陸續跳下兩名男子；另外至少三名包頭和戴帽子的女子似乎之前就等待在商店附近，汽車撞開店門時很快與車上男子匯合，從已彎曲變形的店門空隙鑽進商店大肆行搶。車上一名司機和後座的一名男子則負責接應，裝貨運人。
在三分半左右的搶劫中，搶匪們先是魚貫入店搶劫，很快似乎又變成了分工合作，兩、三人在裡面選鞋，另外三人負責將一盒一盒的鞋子搬上汽車。似乎是為了進一步加快搶劫速度，一名搶匪乾脆在商店門口鋪上塑膠布，將鞋子放在塑膠布上，多人將鞋子裝上汽車。
店家表示，實施上搶匪用汽車撞開金屬閘門時，商店的警鈴已經啟動，但搶匪顯然是熟知警方的出勤速度，前後搶劫3分34秒才離開，搶劫逃逸時間恰恰在警方到達前的幾十秒，令人非常無語。
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