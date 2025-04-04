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深夜汽車撞門搶劫 韓華鞋店損失慘重

記者楊青╱洛杉磯報導
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洛市中心時裝區批發市場一家高級運動鞋店近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六名男女在警鈴響起後三分鐘仍繼續搜刮行搶，相當猖獗。警方趕到時一無所獲。商家損失慘重。（商家提供）
洛市中心時裝區批發市場一家高級運動鞋店近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六名男女在警鈴響起後三分鐘仍繼續搜刮行搶，相當猖獗。警方趕到時一無所獲。商家損失慘重。（商家提供）

洛杉磯市中心時裝批發市場一家韓華商家經營的高級運動鞋店，近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六人在警鈴響起後三分鐘仍繼續搜刮行搶，相當猖獗。警方趕到時一無所獲。商家損失慘重。

視頻來源：商家提供，洛杉磯採訪中心後製

商家表示，搶劫發生在1日清晨5點前。從監控影像上看，一輛白色的SUV開到了洛杉磯市中區12街與Maple街交界的Sports Town運動鞋店前，歹徒用汽車車頭撞開了商店的金屬閘門，車上隨後陸續跳下兩名男子；另外至少三名包頭和戴帽子的女子似乎之前就等待在商店附近，汽車撞開店門時很快與車上男子匯合，從已彎曲變形的店門空隙鑽進商店大肆行搶。車上一名司機和後座的一名男子則負責接應，裝貨運人。

在三分半左右的搶劫中，搶匪們先是魚貫入店搶劫，很快似乎又變成了分工合作，兩、三人在裡面選鞋，另外三人負責將一盒一盒的鞋子搬上汽車。似乎是為了進一步加快搶劫速度，一名搶匪乾脆在商店門口鋪上塑膠布，將鞋子放在塑膠布上，多人將鞋子裝上汽車。

店家表示，實施上搶匪用汽車撞開金屬閘門時，商店的警鈴已經啟動，但搶匪顯然是熟知警方的出勤速度，前後搶劫3分34秒才離開，搶劫逃逸時間恰恰在警方到達前的幾十秒，令人非常無語。

商家不但被搶，還要花錢更換被歹徒汽車撞壞的金屬閘門。（李若提供）
商家不但被搶，還要花錢更換被歹徒汽車撞壞的金屬閘門。（李若提供）
洛市中心時裝區批發市場一家高級運動鞋店近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六名男...
洛市中心時裝區批發市場一家高級運動鞋店近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六名男女在警鈴響起後三分鐘仍繼續搜刮行搶，相當猖獗。警方趕到時一無所獲。商家損失慘重。（商家提供）
洛市中心時裝區批發市場一家高級運動鞋店近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六名男...
洛市中心時裝區批發市場一家高級運動鞋店近日深夜遭一幫歹徒開車撞門搶劫，至少六名男女在警鈴響起後三分鐘仍繼續搜刮行搶，相當猖獗。警方趕到時一無所獲。商家損失慘重。（商家提供）

洛杉磯 SUV

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