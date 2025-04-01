老師春假帶學童出國 人疲馬困考慮多
綻放在春暖花開季節的春假，是很多學生和孩子一年中第一個最開心的長假，美景美食，游山玩水，學習與體驗，但帶隊老師們的操心和辛苦，卻少為人知。
「春假正是一年中各種細菌病毒萌發的季節，帶孩子們旅行，尤其去往國外，從吃飯到走路，從喝水到防蚊防蟲，都要操心」，目前正帶著學校的孩子們在新加坡和印度尼西亞旅行的南加州中文教師學會會長、洛杉磯哈佛西湖（Harvard Westlake School）學校中文部主任何斌表示，就連上飛機，孩子們都需要提前辦妥家長放行證，才能順利出關。
何老師此次春假帶一大班孩子出國「職業探險之旅」，走訪當地多家公司和企業，單程就要飛將近20小時，一位老師負責五個孩子。他表示，帶學生出國最重要就是安全和健康。出行前幾個月就對學生健康狀況摸底，比方說哪個學生對哪些食物過敏，飲食有何禁忌，平常是否使用處方藥等等，在安排食宿時才能心中有數。他說，長途旅行加上每天大量的活動，人疲馬困，抵抗力變弱，所以飲食更要注意，盡量去避免生冷食物。
何老師說，他們出發前要求每位學生跟家長準備一個小藥箱，包括頭疼腦熱、止拉滯瀉、甚至常見的咳嗽的藥。孩子們之間相互借藥和藥物分享絕對禁止。老師們也同時會為孩子們準備急救包，包括常見藥品和急救用品，統統都有，有備無患。
他表示，在洛杉磯機場出發時，每位同學都自覺戴上了口罩，多位同學表示，為了下飛機之後能夠開心玩，他們絕對不能生病。
東洛杉磯社區學院世界語言系中文及中國文化教授劉榮文，也多次在春假和暑假帶學生團前往國外交流學習和體驗生活，他表示，帶學生團比帶自己的孩子更費心，但準備做得好，麻煩就少，大家玩得更開心，所以旅行的每一天都要對學生們耳提面命，讓大家牢記「平安第一」。
劉榮文表示，他的經驗是盡量避免在已知的疫區旅行，如果非去不可，一定要事先打好預防針，帶足相關藥品。行前買好旅行險也非常重要，包括交通事故、臨時生病，甚至重大意外事故，旅行險將會起大作用。
他說，在海外旅行最常遇到的就是食物和水土不服，尤其是長期在美國生活的孩子，水土不服的情況尤其常見和嚴重，對不太熟悉的食物，不要一下子吃太多；對於從來沒有吃過的有可能容易引起過敏的食物更要小心，淺嘗即止，讓人體有慢慢適應的過程。每個學生對自己的身體狀況最瞭解，出門旅行一定要帶夠常用藥和處方藥，因為國外人生地不熟，可能找不到相關的替代藥物，非常麻煩，也危險。
劉榮文表示，除健康外，人身安全同樣重要，連走路都要小心，一些地方可能會路面嚴重坑窪或突然出現臺階的路況，注意看路，不要跌倒摔倒。交通安全更要當心，眼觀六路非常重要。
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