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聖瑪利諾驚見竊賊粉筆標記 不同圖案代表不同意義

聖瑪利諾訊
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犯罪分子使用帶有隱藏訊息的粉筆標記，準備對住宅下手。（聖瑪利諾警局）
犯罪分子使用帶有隱藏訊息的粉筆標記，準備對住宅下手。（聖瑪利諾警局）

南加華人聚居區聖瑪利諾（San Marino）市的一些住宅，最近被犯罪團夥用粉筆標注，不同圖案代表的意義也各不相同。當局警告，民眾如果發現自己的房產上有可疑的粉筆痕跡，可能已被不法分子盯上，應立即聯繫警方報案。

聖瑪利諾警局發出警告，稱犯罪分子正在使用帶有隱藏訊息的「簡單粉筆標記」，並以此準備對居民住宅下手。警方表示，這些標記各有不同，意義也完全不同。粉筆畫上「X」，可能表示該幢住宅是一個很好的作案目標；粉筆畫上方框，則可能表示該住宅裝有安全系統或養狗，提醒同夥注意。

當地警方在Instagram上一篇帖子中寫道，這些看似普通的粉筆符號，實際上是犯罪分子用來標記房屋，作為潛在目標的秘密交流信息。任何人若在自己的房產附近發現可疑的粉筆標注，請立即撥打聖瑪利諾警察局非緊急電話626-300-0720。

一位網友在警局的帖子上回覆指出，南巴沙迪那（South Pasadena）房屋同樣出現大量粉筆記號，這個說法尚未得到當局證實。另一位網友則表示，如果看到這些可疑粉筆畫，就會畫一把槍回應可惡的犯罪分子。

與此同時，警方指出，聖瑪利諾的居民最近在房屋前院，發現一個隱藏的攝像頭。當時園丁正在使用割草機沿著房子周圍修剪草坪，發現這個隱藏裝置，園丁立即通知屋主。對於此案，當局表示，這些隱藏攝影機通常放置在灌木叢、花盆內、以及周圍。犯罪分子將相機、電纜和電池組用迷彩膠帶包裹，且包得非常嚴密，不僅偽裝這些電子設備，還保護其免受自然因素的影響，可以放在室外幾天甚至長達幾周。

不法分子利用隱藏攝影機，了解潛在受害者的日程安排，並追蹤他們在家和離開的時間，尋找合適時機實施入室盜竊。類似案件在南加地區多有發生，當局提醒居民時刻保持警惕，如果看到什麼，就馬上說出來。

聖瑪利諾居民在房屋前院，發現一個隱藏的攝像頭。（聖瑪利諾警局）
聖瑪利諾居民在房屋前院，發現一個隱藏的攝像頭。（聖瑪利諾警局）

聖瑪利諾 南加 華人

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