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警鈴大響竊賊也不怕 升級安防沒用 華人3次被盜想搬家

洛杉磯訊
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這個家庭斥巨資增加更多安全措施，仍然接連三次被盜。（NBC電視台畫面）
這個家庭斥巨資增加更多安全措施，仍然接連三次被盜。（NBC電視台畫面）

洛杉磯市中城區（Mid-City）一對夫婦的住家，接連三次成為竊賊的作案目標。盡管這個家庭斥巨資，在房屋周圍增加更多安全措施，但竊賊依然我行我素，甚至在警鈴大響，警察即將趕到現場時依然為所欲為。一再被盜，令他們想搬家。

（視頻來源：NBC、現場監控／記者邵敏後製）

根據NBC報導，這戶家庭的男主人名叫Dan Sutton，女主人Linda Wang應是華裔。這對夫妻對於自己的遭遇感到非常憤怒，並擔心人身安全。

最近一次盜竊案件的監控畫面顯示，三名蒙面歹徒再度光顧，盡管屋主已斥資升級安防系統，仍未能阻止猖獗的犯罪行為。自去年開始，他們家便成為盜竊團夥的「重點關照對象」。Linda表示，「我們一次又一次成為攻擊目標，太可怕了。」

現場畫面顯示，幾天前的一個下午時分，三名黑衣蒙面人潛入被害人住宅。當時在公司上班的Linda，通過手機警報發現異常，立即啟動語音警告系統喝斥歹徒，並同步報警。這名女主人回憶說，「案發在周二下午5時29分，當時我正在上班開會，突然監控警報大作。」

Linda通過戶外揚聲器直接與竊賊對話，警告他們立刻離開，而且報警了。但竊賊不為所動，繼續肆無忌憚地試圖突破後門，闖入家中。由於房子周圍、窗戶上都已安裝防盜紗窗，歹徒此次未能得逞，最終駕駛盜竊來的車輛逃離。案發後，警方在六分鐘內持槍抵達現場，目前仍在全力追查此案。

被害人夫婦表示，過去一年，他們持續升級家中的安防措施，包括加裝圍欄、布設多角度監控設備、設置實時警報系統，累計已投入超過1萬美元。但犯罪團夥仿佛將他們的住宅視為一個作案「訓練場」。去年1月首次破窗盜竊未遂，4月再度撬鎖闖入，盜走價值數千美元的財物。

男主人Sutton無奈地指出，他們就像活在《楚門的世界》，整天盯著監控畫面，「我只想保護妻子和愛犬的安全，但這樣的生活令人崩潰。」Linda補充道，持續的心理壓力已影響他們的正常生活，網購的包裹都不敢直接寄到家中，擔心被盜竊。

案發現場警鈴大響，但小偷依然我行我素。（NBC電視台畫面）
案發現場警鈴大響，但小偷依然我行我素。（NBC電視台畫面）

洛杉磯 華裔

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