洛縣華男嫖娼遭仙人跳 槍口下搏鬥逃出

洛杉磯縣警局天普市分局巡邏隊長Erin劉表示，華人嫖妓在社區屢見不鮮，但是遇到敲詐勒索時，華人多選擇沉默，她建議當事人最好選擇報警。（記者張宏／攝影）

華人 老闆嫖妓遭遇仙人跳，肉身相搏奪門而出。天普 市一名華人老闆日前去一處民宅嫖妓，結果遭遇四名年輕男性勒索，一陣打鬥後帶傷而逃。洛杉磯 縣警分局華人警官表示，華人嫖妓在社區屢見不鮮，但是遇到敲詐勒索時，華人多選擇沉默，她提醒民眾，遇到此類案件最好選擇報警，警方通常不會追究嫖客而是打擊勒索者。

天普市分局巡邏隊長Erin劉表示，近日天普發生一起案件，一名華人老闆熟門熟路前往天普一處民宅嫖妓，結果開門迎接的不是女生，而是四名華人青年男子。他們勒索嫖客說，「你必須現在支付500美元，否則就將你手指頭剁掉」。該華人老闆見對方有槍枝，心裡非常害怕，想到剁掉手指頭就很恐怖， 但如果就範也未必能全身而退，所以他當即和歹徒搏鬥，雖然一對四，但很幸運奪門而出。

這名華人在和歹徒搏鬥受了皮肉傷，逃離後去醫院就醫，因為傷勢和普通跌倒撞傷不同，導致醫院報案。警方循線抓到了三名嫌犯，都是二十歲左右的華人男子，且持有武器。華人在民宅嫖妓，遭遇敲詐一般選擇不報案，因為報案後要上庭作證講述細節，會很尷尬。劉警官表示，對於嫖娼事件，警方打擊的重點是綁架勒索。但她提醒民眾，進入陌生環境要提高警惕，這名華人老闆能逃脫算是比較幸運，但不會一直有好運氣，遭遇更兇悍的歹徒後果不堪設想。

律師劉龍珠表示，曾經有客人跑到波莫那紅燈區詢問價格，結果這名妓女其實是臥底警察，這個客人面臨輕罪指控，最高刑期是六個月刑罰和罰款。雖然嫖娼和賣淫是同一個罪名，但嫖娼被檢控坐牢的可能性很小。首先是取證比較難，嫖娼需要有合同，例如有口頭協議要和對方發生性關係，達成協議後還要有進一步動作，才能構成嫖娼。像這個案件的華人老闆實際遭遇的是詐欺和非法監禁，即使他本人報警，其嫖娼罪名也不會成立。其次是檢察官認為賣淫的源頭是賣，且嫖客數量遠大於妓女，打擊成效不如抓妓女。