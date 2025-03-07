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留學生莊孟寒遇害 男嫌落網拒不認罪 二人關係存疑

記者劉子為/聖塔克拉利塔報導
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莊孟寒遇害案的嫌犯特里於2月16日在園林市被捕。（LASD）
莊孟寒遇害案的嫌犯特里於2月16日在園林市被捕。（LASD）

加州藝術學院（CalArts）中國籍留學生莊孟寒，上月在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）寓所內死亡。洛杉磯縣警局（LASD）2月16日逮捕一名嫌犯，嫌犯目前對謀殺指控不認罪。警方證實，莊孟寒與嫌犯互相認識。

據LASD消息，22歲嫌犯特里（Jack Minh Terry）2月16日在園林市（Garden Grove）被捕。洛縣警局凶殺組探員莫迪卡（Michael Modica）表示，警方在重大犯罪局（Major Crimes Bureau）協助下，對特里進行監控，最終將他逮捕。

警方認為，特里涉嫌謀殺23歲的莊孟寒。2月4日下午6時45分左右，莊孟寒室友在公寓內發現莊孟寒已無生命跡象。警方案發後公布一張模糊的監控影像，並於2月22日確認，特里與影像中男子相符。

調查人員表示，嫌犯可能在案發前一天與莊孟寒一同進入公寓，隨後於她被發現身亡的數小時前，從二樓臥室窗戶離開。由於案發初期警方掌握的線索有限，洛縣政府曾懸賞2萬美元，徵集有助逮捕嫌犯的情報。然而，莫迪卡表示，警方是在沒有舉報的情況下追蹤到特里。此外，調查結果證實，受害者與嫌犯彼此認識，但警方未透露兩人間的具體關係。

根據洛縣高等法院的公開記錄，檢方2月19日對特里提出一項謀殺罪指控。他在聖費南度法院（San Fernando Courthouse）出庭進行初步傳訊，並對指控表示不認罪。法庭已安排他3月27日再次出庭，屆時法官將審核案件證據，以決定是否進入正式審判階段。

根據LASD的拘留記錄，特里身高5英尺8英寸（約173公分），體重128磅（約58公斤），黑髮棕眼。警方未透露特里是如何被追蹤及逮捕的，僅表示此案已提交給洛縣地方檢察官辦公室，仍處調查中。

洛縣 加州 洛杉磯

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