我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

亞凱迪亞市新增住商混合建案 將有181戶住宅

記者王若然／亞凱迪亞市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）渲染圖。（亞凱迪亞市府官網）
「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）渲染圖。（亞凱迪亞市府官網）

加州華人聚集城市亞凱迪亞（Arcadia）市中心新增一個大型建案：「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）。該中心建成後，將帶來181個住宅單位以及超過1萬平方英尺的商業用地。

目前該建案仍在亞市規畫委員會進行審核，今年1月14日對該建案進行了公聽會。根據市府官網，「亞凱迪亞城鎮中心」位於杭廷頓大道（Huntington Drive）與聖塔安尼塔大街（Santa Anita Avenue）交叉口的西北角。具體地址為：西杭廷頓大道5至19號以及北聖塔安尼塔大街25至75號。

根據市府官網資料，該建案是一個商住混合地產案，高五層，總面積達44萬938平方英尺。其中包括181戶公寓以及3890平方英尺生活設施；3萬8713平方英尺公共和私人開放空間；1萬3130平方英尺地面層商業用地，這些商鋪位於杭廷頓大道以及聖塔安尼塔大街上。181戶住宅單元分別為一室、二室和三室戶型。

停車位共計378個，分為地面層和負一層，其中包括273個居民停車位、59個房客停車位以及46個商家停車位。除汽車停車位，還有43個單車停車架，其中40個提供給住戶使用，三個供商家和短期使用。

該處建案將包括四個商場，在商場附近有供顧客休息的露天椅子。住戶生活設施也很豐富，主要集中在二層至四層，包括游泳池，娛樂中心，健身房以及兩間交誼廳（clubhouse）。建案將目前總面積2.27公畝的五塊土地合成一個，現有建築將被剷平。

「亞凱迪亞城鎮中心」位置十分優越，所在的杭廷頓大道和北聖塔安妮塔大街分別是貫穿東西和南北的主幹道。建案南部毗鄰亞凱迪亞洛杉磯縣公園，杭廷頓大道往東為商業街，有中餐廳、快餐廳、銀行、超市等。鄰近高速路，距離210號高速路僅0.4英里。此外，附近還有亞凱迪亞購物中心和聖塔安妮塔公園。

該建案建築設計公司為Humphrey & Partners Architects，根據設計圖紙，建築風格為灰色為主調的現代風格。建案投資商為新世界國際投資有限公司（New World International ），文件顯示，若2026年開工，預計花費29個月可以完成該建案。

「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）渲染圖。（Hump...
「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）渲染圖。（Humphrey & Partners Architects）

亞凱迪亞 投資 加州

上一則

輝達26日盤後將發財報 美股投資人關注

下一則

ICE突襲南加華人城市 不諳英文者處境堪憂

延伸閱讀

波羅園2公寓將改建遊民所 8大道華社譁然

波羅園2公寓將改建遊民所 8大道華社譁然
聖馬刁將花92萬元 改善自行車道

聖馬刁將花92萬元 改善自行車道
布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝

布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝
亞凱迪亞市華協敬老午餐會 逾200長者同樂

亞凱迪亞市華協敬老午餐會 逾200長者同樂
與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」

與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」
南加這一城市 宣布不庇護非法移民

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

2025-02-24 01:20

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他