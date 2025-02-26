亞凱迪亞市新增住商混合建案 將有181戶住宅

「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）渲染圖。（亞凱迪亞市府官網）

南加州 華人聚集城市亞凱迪亞 （Arcadia）市中心新增一個大型建案：「亞凱迪亞城鎮中心」（Arcadia Town Center）。該中心建成後，將帶來181個住宅單位以及超過1萬平方英尺的商業用地。

目前該建案仍在亞市規畫委員會進行審核，今年1月14日對該建案進行了公聽會。根據市府官網，「亞凱迪亞城鎮中心」位於杭廷頓大道（Huntington Drive）與聖塔安尼塔大街（Santa Anita Avenue）交叉口的西北角。具體地址為：西杭廷頓大道5至19號以及北聖塔安尼塔大街25至75號。

根據市府官網資料，該建案是一個商住混合地產案，高五層，總面積達44萬938平方英尺。其中包括181戶公寓以及3890平方英尺生活設施；3萬8713平方英尺公共和私人開放空間；1萬3130平方英尺地面層商業用地，這些商鋪位於杭廷頓大道以及聖塔安尼塔大街上。181戶住宅單元分別為一室、二室和三室戶型。

停車位共計378個，分為地面層和負一層，其中包括273個居民停車位、59個房客停車位以及46個商家停車位。除汽車停車位，還有43個單車停車架，其中40個提供給住戶使用，三個供商家和短期使用。

該處建案將包括四個商場，在商場附近有供顧客休息的露天椅子。住戶生活設施也很豐富，主要集中在二層至四層，包括游泳池，娛樂中心，健身房以及兩間交誼廳（clubhouse）。建案將目前總面積2.27公畝的五塊土地合成一個，現有建築將被剷平。

「亞凱迪亞城鎮中心」位置十分優越，所在的杭廷頓大道和北聖塔安妮塔大街分別是貫穿東西和南北的主幹道。建案南部毗鄰亞凱迪亞洛杉磯縣公園，杭廷頓大道往東為商業街，有中餐廳、快餐廳、銀行、超市等。鄰近高速路，距離210號高速路僅0.4英里。此外，附近還有亞凱迪亞購物中心和聖塔安妮塔公園。