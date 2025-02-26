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遇ICE盤查 專家：不開門、不回答、不簽名

編譯胡立宗／綜合報導
FBI自1月底以來一直協助移民執法行動，並表示任何妨礙執法行動的人都可能被起訴。（FOX）
FBI自1月底以來一直協助移民執法行動，並表示任何妨礙執法行動的人都可能被起訴。（FOX）

總統川普發布行政命令，要求儘速遣返非法移民。但是專家告訴沙加緬度蜂報，不僅是加州法律保障無證移民的權益，憲法第五修正案也保障緘默權，因此面對聯邦移民暨海關執法局（ICE）人員盤問時，也不必驚慌，要求先見律師、否則不做任何回答，就是最關鍵的第一步。

沙加緬度移民律師事務所「Mendoza Immigration」與戴維斯加大法學院專家的問答條列於下：

面對移民官時，一定要回答嗎？不必。

憲法第五修正案保障美國境內所有人的緘默權，不論有無公民身分，特別是當事人不清楚，移民官為何要問的時候。

先回答要等律師或法律顧問到場，然後就可以行使緘默權，不回答任何問題。如果請不起律師，也可以找移民權益倡議團體，他們可以提供法律服務。

至於警察攔停您的車輛時，他們只能要求出示駕照與保險書，但是不能問是否合法居留。「加州價值法」（California Values Act）禁止境內執法人員協助或配合聯邦移民官，自然也不能問有無公民資格。

是否需要出示公民資格文件？不必。

這部分同屬緘默權保障，既然可以拒答，當然也可以不提供證明文件；一旦當事人行使緘默權，執法人員就不能再問，否則就是侵害憲法權力。

Mendoza Immigration都會要求委託人攜帶至少兩年以上的居住證明，這樣才有利於他們避免您遭到「儘速遣返」的待遇。

原本移民官只能在邊界、海岸線100哩以外，儘速遣返（expedited removal）居留14天以內的外國人。但聯邦政府先前大幅放寬儘速遣返的適用範圍，聯邦國土安全部後來雖然加以限縮，但仍要求只有居留超過兩年者，才能不必儘速遣返。

移民官能否進入您的住家或店面？不行。

不論有無公民資格，住家或店面都是私人場域，除非持有法院核可的搜索狀，否則都不得進入。唯一的例外是，如果遭到移民官誘導，同意他們進屋搜查，因此碰到要求進入的詢問，也可以行使緘默權。

專家說，「不開門，不回答，不簽名」就是無證移民最關鍵的「三不」。

法院搜索狀與移民官的「行政令狀」（administrative warrant）不同，前者是合法的對某人或某地搜查，後者只是授權移民官逮捕合理懷疑是非法移民，但是只有行政令狀不能搜索私人場域。

加州有沒有保障移民的法律？有。

2017年的Senate Bill 54，也就是加州價值法，禁止州屬執法人員配合聯邦移民官，在保護百姓的執法、與驅逐偷渡的行為間劃下明確界線，也就是警察不能配合移民官的法源依據。

ICE移民官與Border Patrol邊巡隊的差別是？

ICE在美國境內查察無證入境者，邊巡隊的執法範圍僅限邊境的100哩內，經常部署在邊境或機場的通關點。面對邊巡隊的要點與移民官相同，保持沉默、拒絕非法搜查或逮捕。

那些方法可以避免被驅逐？

首先當然是知道自己的權益，第二就是儘早與非營利移民權益倡議團體取得聯繫，這些團體除了會提供備忘卡片，也會提供諮詢或法律協助。

非法移民 遣返 加州

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