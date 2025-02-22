人與事／簡清秀熱愛手工編織 鼓勵長者學習：健腦健心

手工編織導師簡清秀。（記者啟鉻／攝影）

來自台灣的簡清秀從事編織藝術40餘年，如今年逾七旬，仍樂此不疲，從事教學培訓。她曾經遭遇車禍、身患癌症、經歷過白髮人送黑髮人的痛苦，是編織給她帶來人生活力，讓她能堅強起來。簡清秀表示，手工編織也是傳統文化一部分，希望讓手工編織藝術持續傳承下去。她也鼓勵年長者多學習手工編織，健體健腦又健心，還能交到很多朋友。

在南加華人 社區舉辦的一些年節展、嘉年華活動中，總能看到一位年長者展示她的手工編織作品，雖然她要靠代步椅，但目光炯炯敏銳健談。她就是簡清秀，一位在南加州 很有名氣的手工編織導師。她說，從她開始在台灣學習編織中國結、串珠，到現在經常受邀培訓手工編織，已經有40餘年時間。她的編織絲線都來自台灣，她還有自己設計的作品，比如菠蘿、小烏龜等，她擅長編織的作品有百餘種之多，在南加州經她培訓的學生，從10幾歲孩童到年逾八旬的長者。她尤其鼓勵長者學習手工編織藝術，認為每天動手動腦，接觸五顏六色的織線，對預防老年病大有好處。

簡清秀早年畢業於台中市「樹德家政專科學校」，即如今的「修平科技大學」，當時她的專業是服裝設計。由於她喜歡編織藝術，從最初編織中國結、串珠開始，到如今40多年，她的不同編織作品有百餘種。她編織的小動物形神兼備，還有不少自己獨特作品。25年前，她移民美國與女兒團聚，由於她擅長編織，作品也受到朋友們歡迎，在社區愈來愈有名氣。一些日間中心或與年長者照顧相關單位，都請她去教學，因此她也交了很多朋友，各個年齡段的都有。

她說，自己是一個天性樂觀豁達的人，曾經歷嚴重車禍導致骨折、身體罹癌，也經歷過唯一的女兒因病早逝的悲痛，但她都堅強地活下來。她說，是編織藝術給了她生命活力，每天接觸五彩絲線，給她帶來快樂。現在向她學習手工編織的愛好者越來越多。她也希望將自己總結的手工編織技巧傳承下去。她認為，這也是華人傳統文化一部分，這門藝術無論怎樣不能丟。