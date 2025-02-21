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經濟困難、弱勢群體 易成人販目標

記者陳開、劉子為╱洛杉磯報導
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洛杉磯縣的人口販賣問題依然嚴重，一些特定群體容易成為人口販子的目標。（世說新聞團隊/攝影）
洛杉磯縣的人口販賣問題依然嚴重，一些特定群體容易成為人口販子的目標。（世說新聞團隊/攝影）

根據洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）近日與本報的專訪，洛縣人口販賣問題依然嚴重，特定群體容易成為人口販賣的目標；霍克曼說明人口販賣的前兆，以及親友應如何幫助預防此類案件的發生。

（世說新聞團隊製作）

霍克曼表示，弱勢群體最容易成為人口販賣的受害者，這些人通常因家庭問題、暴力或缺乏關愛，情感上容易受到控制。其中，逃家青少年是人販的主要目標，販賣者常以食物、住所或金錢為誘餌，將他們引入販賣圈；同樣，被寄養的孩子，由於缺乏家庭支持和穩定的生活環境，也容易被拐賣；遊民則因為缺乏基本生活資源，經常被人販用金錢或住宿條件引誘。

經濟困難者也是人口販賣的高風險群體，霍克曼指出，低收入者往往受到人販欺騙。販賣者會偽裝成招聘公司，提供高薪或海外工作機會，吸引這些人前來，最終強迫他們從事性交易或勞動。此外，受教育程度較低的群體也容易相信拐賣者的謊言。

移民群體也容易成為受害目標，其中語言不通的人尤為脆弱，因為他們無法理解工作合約或自身法律權益；此外，一些無證移民由於害怕被遣返，不敢求助執法機構。對此霍克曼表示，執法目標是打擊人販，並保護受害者，一定情況下還可以為受害者申請特殊簽證。

另一個受害群體是社交媒體用戶，特別是青少年，霍克曼提到，人口販子會在社媒平台上接觸年輕人，並且常以「網友」、「模特經紀人」或「有錢人」等身分向青少年發送誘惑訊息。這些青少年可能會被誘騙見面，並最終被拐賣。此外，毒品成癮者也容易成為人口販賣的目標，販賣者會利用毒品控制受害者。

關於如何識別被販賣的風險，霍克曼指出，家長應關注孩子的行為變化。受害者可能會突然與家人或朋友疏遠，顯得焦慮、恐懼或抑鬱，甚至開始迴避警察或老師，他們可能會擁有一些不明來歷的奢侈品或現金，並且解釋不清財物來源，家長應留意孩子是否經常外出，並長時間無法聯繫上，或者是否有突然結識的年長朋友。

霍克曼強調，社會應該共同努力防止人口販賣的發生，並呼籲大眾若發現任何可疑情況，立即向當地執法機構報告，政府各機構也會盡力保護受害者，不讓其遭受二次傷害。

洛縣 毒品 移民

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