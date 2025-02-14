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來美學藝術 華人比例顯著增長

記者劉子為／洛杉磯報導
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謝淑妮認為，藝術家要學會從不確定性中找到機會。（受訪者提供）
謝淑妮認為，藝術家要學會從不確定性中找到機會。（受訪者提供）

學藝術有什麼用？儘管類似的質疑仍存在，但在多元發展的當代社會，越來越多年輕人選擇追求藝術的道路。在這股潮流中，有不少華人學生遠赴美國學習藝術，尋求突破與成長。作為國際生，他們赴美學藝之旅的體驗如何？面臨著什麼樣的機遇和挑戰？本報記者專訪加州藝術學院（CalArts）教授謝淑妮，以及兩位青年華人藝術家朱思凝與劉縉寧，深入了解她們在美國學習純藝（fine art）和進行創作的初衷、體驗、和心得。

謝淑妮（Shirley Tse）來自香港，曾代表香港參與威尼斯雙年展展出。80年代末，她作為國際交換學生來到美國。她表示，在沒有社交媒體的時代，「藝術界是以實體城市為中心的網絡，你必須親自到紐約、洛杉磯等城市，與其他藝術家交流並建立聯繫。」在她看來，香港當時缺乏支持當代藝術的基礎設施，因此她選擇遠渡重洋。如今，在加州藝術學院任教多年的謝淑妮見證了國際學生比例的顯著增長，近幾年她所接觸到的華人學子也越來越多。

劉縉寧在快30歲時「轉行」學習藝術，從台北飄洋過海到加州讀書。（受訪者提供）
劉縉寧在快30歲時「轉行」學習藝術，從台北飄洋過海到加州讀書。（受訪者提供）

非專業轉行 融入文化背景

來自台北的劉縉寧是謝淑妮的學生之一。劉縉寧選擇美國的原因是這裡藝術教育的實驗性和自由性，但在剛踏上這片陌生土地時，首先迎接她的是未知與茫然。作為一名沒有專業背景的學生，劉縉寧起初對於「藝術家」的身分感到不自信，但慢慢她發現之前的經歷都是如今創作的養分，逐漸造就她獨特的創作語言。此外，在學習與創作之餘，劉縉寧花費了不少精力熟悉語言、文化、建立人際關係以及適應洛杉磯必須開車出行的大環境。

與劉縉寧轉行的經驗有所不同，來自北京的朱思凝從本科到研究生都在美國攻讀藝術。她分享了在紐約和洛杉磯兩地學習的感受，她說，「紐約的藝術資源極其豐富，每周都有許多優質展覽，讓我能接觸到最前沿的作品。而加州寧靜的自然環境則讓我有更多時間沉澱，重新審視自己的創作。」然而，朱思凝也坦言，文化差異對國際學生來說是一大挑戰。她說，「在創作中融入自己的文化背景，有時會難以讓美國觀眾理解。但現在越來越多學生選擇保持特色，而不為了迎合觀眾而妥協。」

藝術家簽證 效力不等同綠卡

朱思凝曾參與在日本的藝術家駐地項目，此類項目能為藝術家提供創作的空間和資源。（受...
朱思凝曾參與在日本的藝術家駐地項目，此類項目能為藝術家提供創作的空間和資源。（受訪者提供）

三位受訪者共同提到的一項挑戰是，國際學生無法避免的簽證問題。朱思凝表示，會在畢業後先使用一年的OPT（學生工作簽），在探索中適應從學生到獨立藝術家的身分轉變，並嘗試申請藝術家簽證（O1）。謝淑妮指出，O1簽證比普通工作簽（H1）更靈活，但需要申請者提交履歷和作品集，以證明其能力。

不過，藝術家簽證的效力不等同於綠卡，劉縉寧分享到，藝術相關的工作本身就少，且部分只接受綠卡和公民。即便身分受限，劉縉寧表示仍有許多藝術家獎助金和展覽機會可以申請，朱思凝也指出有藝術家駐地項目等方式提供創作機會，同時減輕經濟負擔。

簽證 加州 綠卡

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