女子公園降下美國國旗扔地上 換上墨西哥國旗

女子阿吉拉爾（中）降下美國國旗，升上墨西哥國旗並威脅警方遭捕。（寇恩縣警局）

洛杉磯福斯（FOX）電視台報導，一名女子日前在加州 一處公園取下一面美國國旗，將其放在泥地上，換上一面墨西哥 國旗，隨後遭警方逮捕。寇恩縣（Kern County）警局辦公室在社群媒體 上表示，警方於6日上午接獲報案，稱有人試圖偷走美國國旗後，趕往貝克斯菲（Bakersfield）哈特紀念公園（Hart Memorial Park）。

相關單位指出，當公園管理人員抵達時，發現旗桿附近草地上有一輛車。24歲女子阿吉拉爾（Crystal Aguilar）涉嫌剪斷固定旗杆的鎖鏈，將美國國旗扔在地上，隨後升上墨西哥國旗，稱此地是「墨西哥領地」。

根據警方配戴隨身攝影機影片顯示，阿吉拉爾說：「你不能告訴我該怎麼做，這是墨西哥的土地，混蛋。」隨後她疑似抗拒警方執法，威脅要殺害警員及其家人，包括他們的孩子。「碰我啊，混蛋，然後看看你孩子會不會死。」影片中可聽到她說，「我是墨西哥人，我是阿茲特克人（Aztec），混蛋，你們會付出代價。」「我爸爸會殺了你和你的家人」她補充道，「我要讓我爸爸殺了你。」

阿吉拉爾隨後被警方逮捕，送往樂多監獄（Lerdo Jail），面臨非法侵入、威脅執法人員、抗拒逮捕及毀壞財物指控，保釋金2萬689元。