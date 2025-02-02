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2年前涉殺2歲幼子再審 東谷華裔媽不認罪

河濱訊
圖為被告孫秀秀。（河濱縣警局提供）
圖為被告孫秀秀。（河濱縣警局提供）

南加內陸河濱縣東谷市（Eastvale）一名華裔女子被控在家中殺害她2歲兒子，於30日過堂，被告對一級謀殺及對孩童施暴致嚴重傷害或死亡指控表示不認罪。

被告34歲孫秀秀（Xiu Xiu Sun譯音）涉嫌於2022年10月20日殺害兒子Chris Cui。根據河濱縣警局報告，當天上午，巡邏警員接獲報案，前往Rosewood Way 6000號街區、靠近Turnberry Place的案發民宅，調查一名受傷兒童案件。

警官布羅什（Steve Brosche）表示，警員抵達現場時，見急救人員正對受傷失去意識幼兒進行心肺復甦，但因傷勢過重，最終不治身亡。警方在調查過程中懷疑該幼童非正常死亡，隨即由中心凶殺案組（Central Homicide Unit）接手調查。

孫秀秀與先生都接受了警方詢問，但其先生的身分未對外公布，並且未被懷疑與案件有關。孫秀秀則於當天被警方逮捕，過程中並未發生衝突。

孫秀秀2023年接受長期精神鑑定後，法官裁定她需接受心理治療，送往州立醫院。在2024年12月的一場聽證會上，應檢方要求，高等法院法官威廉斯（Scott Williams）重新審查案件，並裁定被告的「心智能力已恢復」。

被告於28日在河濱縣高等法院出庭，法官決定2月27日舉行重罪和解會議。目前，被告被關押在Robert Presley Jail，保釋金定為100萬美元。

截至目前，尚未公開案件詳細情形，包括可能的作案動機。此外，根據法院記錄，孫秀秀過去在河濱縣無重罪犯罪紀錄。

南加 華裔

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