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AI詐騙不斷升級 會計師桑菁教如何防範

記者楊青╱洛杉磯報導

新年伊始，AI炙手可熱，AI詐騙也甚囂塵上。中美會計師協會會長桑菁特別提醒華人民眾，AI欺詐類型多樣，手法變化多端，民眾須全方位提高警惕，避免成為受害人。

桑菁表示，AI欺詐目前最常見的方式，包括使用人工智能創建超現實但虛假的影片錄音和圖像，或通過精心製作令人信服的網絡電子郵件或模擬電話進行網絡釣魚；或使用人工智能創建和合成虛假身分來盜竊個人資訊；或使用人工智慧驅動的機器人，產生虛假評論操縱社區媒體行騙。

但AI手段再逼真，也可能顯露出蜘蛛馬跡，比如影片或影像中通常會出現奇怪的臉部動作，或光影不一致，或比較生硬；音訊或視訊可能出現不自然的語音模式或奇怪的停頓等等。如果影片或圖像看起來很奇怪，或感覺不對勁，可透過可信的新聞來源來求證，比如可通過谷歌圖片搜尋，驗證照片是否已變更或在其他地方使用。此外，欺詐信息常常使用非常聳人聽聞的標題做為吸引的特點，民眾須提防。

桑菁表示，很多AI欺詐是通過網絡打開通道，所以注意不要打開看起來令人難以信置的優惠或危言聳聽的消息；打開不熟悉的郵件之前注意檢查電子郵件地址，如果有懷疑，不要打開；如果在沒有預料到的情況下突然接到熟人打來的電話，詢問你的個人信息，千萬要小心，建議使用自己的電話回打給對方以確認真假；如果遇到企業或公司打來的電話，可使用該公司和企業官方提供的號碼回電。

預防AI網路釣魚，可使用加長而獨特的密碼，提高個人資訊被盜難度；使用密碼管理器產生和儲發的密碼；啟用多種身分驗證；自動更新電腦軟件，保持密碼機密，都可較好避免成為釣魚目標。

防止個人資訊被盜，也是預防AI欺詐的重要一環，減少線上分享個人數據，限制個人資訊公開範圍，避免過度分享可用於回答安全問題的詳細資訊。不要隨意在社交網站上聊天，盡量避免可疑的聊天機器人；相信自己的直覺，如果感覺不對，停止和對方聯係。

AI 釣魚 人工智能

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