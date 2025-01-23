月租8700→1.2萬 趁野火哄抬租金 物業仲介被起訴

伊頓野火之後，拉肯亞達弗林楚奇的房仲遭檢察長提告，涉嫌哄抬租金38%。（示意圖取自La Cañada Flintridge網頁，非當事人出租建物）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）22日表示，將起訴在南加野火後哄抬房租的物業仲介，位於拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）的柯貝西（Mike Kobeissi）涉嫌將月租8700美元的房子拉高到1萬2000美元。不過他告訴媒體，這間房子位於好學區，很多人開價1萬4000美元至1萬6000美元。

邦塔批評柯貝西哄抬租金 38%，並希望此一決定能夠警醒試圖剝削災民的人，司法廳必會持續追查。加州目前的法令禁止在天災後租金增加超過10%，不確定州長紐森在3月8日到期後是否還會延長效期。

向洛杉磯縣高等法院提出的訟案，媒體指出是1月大火以來第一樁因為哄抬而遭控告的案例，定讞的話，最高可處縣立監獄一年徒刑，併科1萬美元罰金。民事部分每件可處罰鍰2500美元。

柯貝西被告的起因是，一對夫妻在伊頓山火 後無家可歸，希望在拉肯亞達弗林楚奇租一間房。但仲介Mike Kobeissi卻在得知後加價38%，最終導致夫妻放棄租屋。

但柯貝西在接受媒體訪問時強調，他在接到意向書後發現租屋位於知名的拉肯亞達弗林楚奇學區內，因此才由8700元漲到1萬2000元，「以符合當地房價，跟山火一點關係都沒」。

然而，柯貝西說法自相矛盾的地方在，他說很多願意租的人，開價1萬4000元至1萬6000元，然而「屋主願以1萬元租給野火受災戶，並且第一個月免租還提供家具」。他說，這間房子目前的租金已經遠低於市價，

柯貝西的網站宣稱他是拉肯亞達弗林楚奇地區的優良經紀人，服務超過25年，成交的最高價為1100萬元。他自己則說，他不斷幫助人，日前請一堆消防員到家吃飯，指控已經傷害他的名譽。