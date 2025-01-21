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退伍軍人協會南加分會 新聘理監事、顧問

記者張庭瑜／洛杉磯報導
中華民國退伍軍人協會南加州分會召開2025年首次理監事會議，通過陳飛虎、楊家淦接任副理事長等人事案，並收到多位理監事現場捐款支持會務。（中華民國退伍軍人協會南加州分會提供）
中華民國退伍軍人協會南加州分會召開2025年首次理監事會議，通過陳飛虎、楊家淦接任副理事長等人事案，並收到多位理監事現場捐款支持會務。（中華民國退伍軍人協會南加州分會提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會，1月11日上午10時在洛杉磯文教中心召開2025年首次理監事會議，會中通過陳飛虎、楊家淦接任副理事長及王惠珠等三人擔任常務理事等人事案，並由理事長楊震南主持，秘書長王北寜進行會務報告。

會中通過三項人事案。由於副理事長諸衛蜀辭世，另一位副理事長張靖國因接任海軍聯誼會會長請辭職務，常務理事會決議由陳飛虎、楊家淦兩位理事遞補副理事長。同時通過王惠珠、楊奉天、秦學鴻三人擔任常務理事；新聘程維忠、徐仕林、袁璐、毛信魯、林幼華、怯台容、顏耀蘭、張愛蓮、李亞棣等九人為理事；並增聘張麗卿、韓和元、遲景林、曾翔瑜、賴泱璇、須國勇、郭文彬等七人為顧問團顧問。所有人事案均獲全體與會理監事無異議通過。

財務長王聖階在會中報告指出，協會目前財務狀況良好。多位理監事並當場解囊捐款，其中理事長楊震南捐現金1000元、副理事長楊家淦捐現金300元、理事徐復芳捐現金300元、常務理事王惠珠捐現金250元、副理事長陳飛虎捐現金200元、財務長王聖階捐現金200元、理事談開勛捐支票200元；常務理事張海倫、理事毛信魯、理事顏耀蘭亦各捐現金100元，展現對會務的支持。

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