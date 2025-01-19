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房東飯店發「災難財」 遭加州檢察長警告

編譯陳盈霖╱綜合報導
加州檢察長邦塔警告超過200家被控哄抬價格的房東與酒店。（FOX 11）
加州檢察長邦塔警告超過200家被控哄抬價格的房東與酒店。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）大火燒毀成千上萬棟房屋，這些災民正尋求臨時住處，然不少房東與酒店價格暴漲，企圖發「災難財」。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他的辦公室已警告200多被指控向尋找住處者哄抬價格的房東與酒店，「這些行為必須結束，保護災民是我們首要任務。」

這兩起致命性大火本月7日爆發至今，已燒毀近4萬畝土地，摧毀上萬座建築物。加州州長紐森（Gavin Newsom）大火後宣布進入緊急狀態。自那時以來，網路上出現許多報導，顯示公寓和出租房屋的租金價格暴漲，試圖利用需求增加牟利。

房地產經紀人沃羅比耶夫（Michael Vorobiev）表示，火災發生以來，他注意到「相當多、令人不安數量」的房東提高租金。「從一些搜索中，我發現從8日開始，緊急狀態宣布第二天，幾乎所有價格都上漲。」

然根據加州刑法（California Penal Code）396條，在緊急狀態期間，禁止某些商品和服務（包括房地產）價格漲幅超過10%，任何漲價超過10%均屬違法，可被起訴，處最高一年監禁和1萬元罰款。邦塔辦公室建議，任何懷疑房東或酒店有哄抬價格疑慮者，可上oag.ca.gov/report或致電800-952-5225舉報。

房東 加州 緊急狀態

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