華裔高中生研究創傷性腦損傷 榮膺雷傑納隆學者

鍾吉明膺選為STS學者。（受訪者提供）

世界上每15秒就有一人遭受創傷性腦損傷 (TBI)，成為全球死亡和終身殘疾的主要原因之一。然而，目前該疾病的治療策略，僅限昂貴的侵入性手術和復健。范杜拉縣（Ventura）千橡高中（Thousand Oaks HS）華裔生鍾吉明(Benjamin Art Chung)參與的研究項目，為改善患者的症狀提供有希望的見解，榮膺雷傑納隆學者(Regeneron-STS Scholar)。

鍾吉明在實驗室做研究。（受訪者提供）

鍾吉明的研究名稱「Omega-3脂肪酸和吡啶甲酸鋅對大蠟螟創傷性腦損傷的協同作用」。研究顯示，0.1毫升omega-3脂肪酸和0.1克吡啶甲酸鋅的最佳劑量，可提高蠟螟的TBI恢復率，為開發可獲得的、基於營養的療法，有希望改善TBI患者症狀。

鍾吉明表示，被評為Regeneron-STS學者是夢想成真，是個人迄今最大榮譽，也是無數個小時辛勤工作的成果，無論是在實驗室、課堂、午餐時間還是放學後，他都致力用蠟螟幼蟲進行試驗並且在家裡進行研究。儘管經歷過多次失敗和自我懷疑，但始終堅信，在科研方面，失敗不是終點而是墊腳石。透過失敗並從挫折中吸取教訓，人們才能取得發現，並成為更好的科學家。

鍾吉明在Regeneron國際科學工程博覽會(ISEF) 介紹自己的科研成果。（受訪者提供）

作為應届高中畢業生，鍾吉明已申請多所大學，包括布朗、哈佛、約翰霍普金斯、史丹福、哥倫比亞、南加大 （USC )、洛杉磯加大 （UCLA）和柏克萊加大 (UC Berkeley)，因為對理解大腦的複雜性以及尋找改善神經系統疾病治療方法非常熱衷，專業主修神經科學。透過學習醫學預科課程，探索神經科學與醫學的交叉領域，為從事臨床實踐和研究做好準備。

鍾吉明的最終目標，是成為一名神經外科醫師，幫助遭受腦損傷和神經系統疾病的患者。他的最大動力，是希望解決醫療保健差距，並為服務不足的社區提供富有同情心的護理。他表示，在威斯敏斯特免費診所（Westminster Free Clinic）和洛斯羅伯斯醫院（Los Robles Hospital）做志工經驗，看到病人在沒有足夠資源情況下所面臨的挑戰，激勵他追求能夠有所作為的職業。

他還探索創新、經濟有效的腦損傷和神經系統疾病治療方法，將臨床實踐與該領域的持續進步相結合。