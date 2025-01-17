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工研院攜手RMT進軍免疫細胞市場 開啟治療新紀元

拉斯維加斯訊
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場。圖左起為工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。(工研院提供)
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場。圖左起為工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。(工研院提供)

隨著尖端科技不斷推陳出新，也推升醫療健康等產業不斷增長。工研院在經濟部產業技術司的支持下，於美國消費性電子展（CES 2025）開展首日，宣布攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，透過即將衍生新創的「艾諾細胞科技」公司，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全、可靠的創新突破。

工研院院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展之一，工研院這次攜手RMT集團，透過工研院即將成立的衍生新創公司「艾諾細胞科技」，將「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」推向市場，該技術曾獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎雙料肯定，未來將進軍免疫細胞市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

新加坡RMT集團總裁石原智博表示，智慧醫療是全球趨勢，也是醫療創新、精準醫療的核心領域，這次合作對RMT集團和工研院雙方都是一個最強、最完美的組合，工研院世界級的技術實力是有目共睹，而RMT集團則長期擁有國際資源與通路，雙方強強聯手，將共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化。

工研院開展首日，吸引日本軟銀、LG、歐姆龍等知名企業洽談合作；其中，工研院的「高隱私AI照護員」獲得南美洲首屈一指的醫學機構––巴西癌症治療中心（A.C. Camargo Cancer Centre）的內科醫學部主任Dr. Marcon Censoni Lima高度稱讚，立即表達想要與工研院合作。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，期望透過創新醫療技術增進民眾健康福祉。工研院CES主題網站將開放至2月底，歡迎國內外廠商洽談商機媒合。工研院CES主題網站網址https://event.itri.org/CES2025/

工研院CES 2025創新技術： 

1.仿生磁珠免疫細胞生產平台iKNOBeads 開啟免疫細胞治療新紀元

面對各種癌症與自體免疫疾病等挑戰，在經濟部產業技術司的補助下，運用全球首創，尺寸均勻且具有多突狀型態的仿生磁珠（iKNOBeads），打造出的生產平台，具有三大特色：第一，品質功能更高，NK細胞純度及體外毒殺癌細胞能力提升超過20%，預期療效更佳。第二，成本更低，CAR-T細胞生產磁珠減少6成用量，生產成本較傳統材料降低，價格可望更親民。第三，使用更安心，傳統使用癌細胞來活化NK細胞，有安全疑慮，使用磁珠來活化更安心。

2. HipBO輕量型動力髖關節外骨骼 打造輕盈新生活

鎖定亞健康族群、髖關節功能退化族群，工研院衍生新創公司「福寶科技」開發出「HipBO輕量型動力髖關節外骨骼」，提供最佳行動輔助。髖關節退化患者常難以行動自如，輕量型動力髖關節外骨骼HipBO採用先進的控制技術，可為使用者增強步伐力量，採輕量化設計、總重不到3公斤，內建節拍器聲響引導，搭配APP即時數據反饋，無論是在日常生活中輕鬆散步，或是挑戰登山健行，都能協助使用者更輕鬆自在行走。

工研院衍生新創公司的KneeBO可為使用者增強步伐力量，採輕量化設計，吸引許多廠...
工研院衍生新創公司的KneeBO可為使用者增強步伐力量，採輕量化設計，吸引許多廠商參觀者穿戴體驗。(工研院提供)

3. AI羽球教練 人人都能成揮拍高手

運用AI掌握揮拍動作，人人都能成為羽球高手！工研院運用先進3D封裝技術開發「AI羽球教練」，將多功能的晶片垂直堆疊，使連線間距變短，訊號傳輸速度更快，因此，不須連接許多的攝影、電腦、傳輸訊號等設備。系統使用高速相機感測器捕捉體驗者的姿態與移動，將揮拍姿勢、球擊位置等數據傳至雲端平台，結合生成式AI，快速評估能力並客製化訓練計畫。曾兩度參加奧運的美國華裔羽球選手舒之顥（Howard Shu）體驗後就直呼這項技術超厲害。

工研院「AI羽球教練」吸引參與兩屆奧運美國羽球代表隊的華裔羽球選手舒之顥到場體驗...
工研院「AI羽球教練」吸引參與兩屆奧運美國羽球代表隊的華裔羽球選手舒之顥到場體驗，對於技術的創新能力讚不絕口，也期待未來應用在羽球教學的產業上。(工研院提供)
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「MedBobi醫護聲易通」是一款智慧醫療助理系統，運用AI即可快速生成醫療報告，可幫助醫護人員減少75%的作業時間。(工研院提供)
面臨日漸高漲的照護需求，「高隱私AI照護員」具備高隱私、高精準、非接觸的特色，在...
面臨日漸高漲的照護需求，「高隱私AI照護員」具備高隱私、高精準、非接觸的特色，在CES現場獲得許多醫療機構的洽詢。(工研院提供)
工研院的「iSleePad 智慧舒眠睡墊」，完全不用黏貼或接觸皮膚，就能輕鬆監測...
工研院的「iSleePad 智慧舒眠睡墊」，完全不用黏貼或接觸皮膚，就能輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等的生理健康資訊，非常適合嬰兒、成人等各種年齡層，吸引民眾體驗。(工研院提供)

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