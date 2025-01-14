世報年節展 關聖宮龍獅團獻藝 推廣傳統文化

洛杉磯關聖宮龍獅團將為蛇年迎春年節展帶來精彩表演。（受訪者提供）

洛杉磯 關聖宮龍獅團（LA Kun Seng Keng Dragon and Lion Dance）將在本周蒙特利公園市 舉辦的「蛇年迎春年節展」中登場，為觀眾帶來充滿文化底蘊與活力的視覺盛宴。

團隊負責人Roger 7歲起開始學習功夫和舞獅，他2009年在聖地牙哥 創立第一支舞獅隊，並於2024年在洛杉磯成立這支新的分隊。雖然成立時間不長，但該隊伍隸屬全球最大舞獅組織「關聖宮」，這是以擁有世界頂尖舞獅團隊聞名的組織。 Roger表示，團隊的使命，是以現代手法詮釋舞獅藝術，同時致力保留並推廣這一傳統文化。他希望通過舞獅表演，讓更多人了解並感受中華文化獨特魅力。

該團隊計畫在2025年將參加各類舞獅競賽。（受訪者提供）

Roger介紹，獅子在中國傳統文化中象徵驅邪避凶、帶來好運與繁榮。表演的一個亮點，是獅子在板凳上跳躍，這些板凳象徵橋樑，展現獅子為獲得食物而跨越障礙的過程，傳遞克服生活挑戰、實現最終目標的寓意。此次表演將由團隊中的15至16名成員共同完成。團員在訓練中常面臨挑戰，尤其是在學習高難度動作時，需克服恐懼並建立信心。「舞獅不僅是表演藝術，更是心靈的鍛鍊」。

關聖宮龍獅團2025年充滿計畫與期待。Roger透露，團隊不僅希望在社區更多亮相，展現文化魅力，還計劃參加2025年的各類舞獅競賽。

年節展於18日上午10時至晚上9時、以及19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。