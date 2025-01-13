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財產損失逾1萬可提房產稅減免 受災12個月内申報

記者楊青╱洛杉磯報導

洛杉磯縣估值官潘杰夫（Jeff Prang）在洛縣野火災情報告會上表示，洛縣估值官辦公室已做好準備，將開始災民財產損失評估，並盡速完成受災戶的房產稅（Property Tax）減免。

潘杰夫表示，初步數字顯示，本次野火已有上萬房產被摧毀或不同程度損壞，災情報告數字仍在上升。根據加州法律，財產、住宅或企業遭損壞或損毀，可能有資格根據加州災難計劃（Misfortune and Calamity），獲得房產稅減免。該計劃允許重新評估受災後的財產價值，從而降低相關稅費。

潘杰夫表示，要符合房產稅降低資格，損壞的財產市場價須超過1萬美元，並且必須本人提出重新估值（Reassessment）申請，而且須在受災12個月內提出，估值官辦公室不會自動給受災戶減免房產稅。

受災戶提交申請後，估值官辦公室將儘快核實損失情況，並確定修復所須費用，然後在損壞之日起，降低該財產的評估價值。在財產修復過程中，或財產所有權變更前，減少的金額將一直有效。

火災仍在繼續，但他表示，受災財產的重新估值，都會儘快處理。他特別強調，洛縣估值辦公室將為受災戶提供免費服務，不需要付費找人幫忙，可直接聯絡lacounty.gov或估值官辦公室213-974-3211。

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