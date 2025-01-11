曾華宣譜寫東西文化新音符 將傳統樂器玩出饒舌新風潮

台灣音樂創作者曾華宣以東西融合音樂風格在洛杉磯嶄露頭角，推動傳統音樂的創新與國際化。（曾華宣提供）

來自台灣的音樂創作者曾華宣，憑藉深厚的古典音樂底蘊和對傳統文化的創新詮釋，在洛杉磯 音樂圈闖出一片天。她獨特的東西方音樂融合風格，不僅展現了華人 音樂人的創新實力，更為傳統音樂在現代音樂中尋找到嶄新的表現形式。

從小學習大提琴的曾華宣擁有扎實的古典音樂訓練，高中音樂班時期開始接觸傳統樂器，大學更選擇就讀國樂系，同時學習古琴，為日後的跨界創作奠定基礎。在哥倫比亞學院主修電影配樂期間，她開始思考如何將傳統音樂元素與現代創作手法結合，這段經歷也為她打開了新的音樂視野。

「到了洛杉磯，我越來越想把台灣以及亞洲的音樂元素帶進來，希望能碰撞出火花。」曾華宣說，在這座文化大熔爐中，保持自己的文化特色反而成為一種優勢。她發現某些傳統彈撥樂器如中阮、揚琴等，能在現代音樂創作中發揮獨特作用，「中阮有時候聽起來像吉他，但又帶著一種不一樣的味道，這讓它在饒舌編曲裡特別有潛力。」

近日，曾華宣也推出新EP專輯，其中與饒舌歌手Yo$hman的合作備受矚目。「每次創作都充滿驚喜，看到作品被認可，讓我感到很有成就感。」她認為，在AI 時代，雖然人人都能快速生成各種風格的音樂，但真正能打動人心的，還是那些具有文化深度和靈魂的作品。

面對當前全球音樂界越來越重視多元文化的趨勢，曾華宣認為這是推廣傳統音樂的最好時機。她也勉勵有志於音樂創作的年輕人：「創作過程中會有很多自我懷疑和迷茫的時刻，但最重要的是要聽從內心的聲音，保持開放的心態，勇於學習和突破。」

展望未來，曾華宣計畫在弦樂領域以及中西音樂融合與多元音樂風格的探索中不斷深入，並尋求更多跨界合作機會。她相信，每一次的挑戰都是成長的機會，也是突破自我的契機。通過不斷創新和嘗試，她期待能為華人音樂在國際舞台上開創更多可能。