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LAX迎接2028奧運 任命2女性副執行董事

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯世界機場新任重大活動與戰略副執行總監Erin Trapp。（LAX提供）
洛杉磯世界機場新任重大活動與戰略副執行總監Erin Trapp。（LAX提供）

LAX女力時代！洛杉磯世界機場（LAWA）宣布任命兩名女性新副執行董事負責重大活動和策略、創新和體驗，她們分別是Erin M. Trapp博士，擔任重大活動與策略部副執行董事，Courtney Moore擔任策略、創新與體驗部副執行董事。

Courtney Moore出任策略、創新和體驗副執行總監。（LAX提供）
Courtney Moore出任策略、創新和體驗副執行總監。（LAX提供）

在這些關鍵領導角色中，Trapp將負責指導LAWA籌備和管理即將在洛杉磯舉行的重大活動，包括2028年的奧運會，而Moore將專注於改變員工和客人的體驗。洛杉磯世界機場執行長John Ackerman表示，這兩名女性主管在建立組織、管理複雜專案和領導跨行業的多元化團隊方面擁有深厚專業知識，這些專業知識對於擔任這些關鍵領導職位將非常寶貴。

Trapp博士在公民參與和大型活動管理方面的經驗，及Moore在體驗設計和執行方面的專業知識增強機場團隊，幫助LAWA為未來做好準備，包括2026年舉辦的足球世界盃和2028年的奧運會和殘奧會。

作為重大活動與策略副執行總監，Trapp將監督LAWA大型活動的規畫和執行，確保洛杉磯國際機場 (LAX) 和範奈斯機場 (VNY) 為遊客、運動員、員工和客戶提供卓越的體驗。除重大賽事，她還將共同領導 LAWA的轉型辦公室，該辦公室將為洛杉磯奧運會做準備。

Trapp創辦多個蓬勃發展的新創組織，最近擔任科羅拉多州繁榮組織的執行董事，她在該組織中帶頭開展了一項全州範圍內的舉措，以改變服務不足的個人教育機會。Erin Trapp表示，洛杉磯將有絕佳的機會展示本地無與倫比的文化和環境，因為將舉辦許多世界上最著名和最受期待的活動。她致力於確保機場做好充分準備，提供世界一流的服務於居民和遊客，支持城市的經濟增長和全球聲譽，並幫助將LAX轉變為乘客和社區服務的卓越機場。

身為策略、創新和體驗副執行總監，Courtney Moore表示，她將領導一個由航廈營運領導者、賓客體驗專業人員和策略專案團隊組成的團隊，並監督所有體驗計畫。未來工作重點將是創造反映洛杉磯多樣性的變革性體驗，並滿足員工和客人不斷變化的需求。她將推動轉型專案和策略舉措，以提升整體機場體驗並提高所有團隊成員和賓客接觸點的營運效率。

這些新任命標誌著LAWA不斷努力建立人才庫並將洛杉磯定位為全球首屈一指的目的地，從而提高該市作為旅遊、商業和國際活動中心的聲譽。

洛杉磯國際機場 奧運 LAX

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