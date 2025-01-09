「少年諾貝爾獎」 南加9華生上榜

「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學競賽2025年入圍名單出爐。（主辦單位）

有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學競賽（Regeneron Science Talent Search）8日揭曉，300名高中生在科技工程數學（STEM）領域的創新和領導成就當選STS學者，包括南加州 九位華裔生。2025今年參與人數創歷史新高，總獎金120萬美元。

主辦單位科學學會（Society for Science）指出，該項盛事是美國歷史最悠久、最負盛名的高中生科學和數學競賽。300學者每人獲贈獎學金2000美元，他們就讀的學校，也同額獎勵2000美元。入圍者從全美48州、華盛頓特區等795所高中的近2500名參賽者中脫穎而出。

南加 州地區膺選Regeneron STS學者有林奕廷、高汝美、鍾吉明、陳瑞𣌀等九位華裔生，其中三人來自洛杉磯 縣、三人來自橙縣，二人來自聖地牙哥縣、一人來自范杜拉縣，分別就讀當地公私立高中，他們的科研項目涵蓋物理、醫藥學、人工智能、環境保護、生化、生理等。

洛杉磯縣：陳瑞𣌀(Trevor Chen), Westview School，項目名稱「單週期紅外線鐳射實現超寬頻高效光柵」。林奕廷(Justin Yi-Ting Lin)，聖瑪利諾高中（San Marino High School）項目名：齒槽骨移植與正顎手術對顎裂言語鼻音的影響：統合分析。Zirui Zhu，加州Webb高中（Webb School of California），項目名稱：偏癱患者高度靈活的踝關節下肢外骨骼：整合輔助和復健功能。

橙縣：Victoria Fang，大學高中（University High School）項目名稱：新型人工智慧和機器人支援的智慧手語翻譯器 (ASLBot)，消除聾啞人和聽力障礙者的溝通障礙。Miles Hexun，大學高中，項目名稱「用於回收菸鹼醯胺單核苷酸（一種非經典氧化還原輔因子）的甲酸脫氫酶工程」。Victor Li，大學高中，項目名稱「Allo-Diff Hopping：藥物設計中使用條件 E(3) 等變擴散模型的變構支架跳躍計算方法」。

聖地牙哥縣：高汝美（Sarah Rumei Gao），峽峰高中（Canyon Crest Academy），項目名稱：「從垃圾到寶藏：用食物垃圾合成的可持續土壤改良水凝膠對抗沙漠化。Jason Zhang，Del Norte High School，項目名稱「使用基於血液的無細胞 MicroRNA 進行非侵入性多種癌症檢測」。

范杜拉縣：鍾吉明(Benjamin Art Chung)，千橡高中（Thousand Oaks High School），項目名稱「Omega-3 脂肪酸和吡啶甲酸鋅對大蠟螟創傷性腦損傷的協同作用」。