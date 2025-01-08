向14歲男孩發情色信息還試圖約見 男老師被捕

爾灣聯合學區一名44歲數學教師因涉嫌在網絡上與一名14歲男孩進行情色對話並試圖安排見面（示意圖，ChatGPT生成）

爾灣 警察局於1月6日宣布，爾灣聯合學區 一名44歲數學教師因涉嫌在網絡上與一名14歲男孩進行情色對話並試圖安排見面，於上周末被警方逮捕。

根據爾灣警方的通告，嫌疑人瑞謝爾（Eric Reid Zuercher）是Sierra Vista中學的一名數學教師，其行為被一個專門揭露網絡犯罪的私人組織舉報給警方。 警方表示，該組織在網絡上冒充一名14歲男孩，與一名成年男子進行交流。對話內容逐漸涉及敏感話題，轉移到性方面的內容，並且該男子詢問這名「14歲的男孩」是否有興趣見面。

報案的組織在報警前曾親自到瑞謝爾的住所與其對峙，並試圖與他交談。然而，在短暫對話後，瑞謝爾返回住所並關上了門。隨後，警方根據調查取得逮捕令，並於瑞謝爾的家中將他逮捕。警方表示，他被指控試圖與未成年人交談並發生性行為，現被羈押於橙縣 監獄。

爾灣聯合學區官員與調查人員正保持密切合作，目前，警方尚未發現瑞謝爾與學區內學生之間存在任何不正當關係。然而，學區已對瑞謝爾作出停職處理。

爾灣警察局呼籲，任何掌握該案相關信息的人士，可撥打949-724-7189聯繫偵探Brian Felling，或通過電子郵件[email protected]提供線索。希望匿名舉報者可撥打橙縣止罪熱線855-TIP-OCCS，或訪問網站www.occrimestoppers.org提交線索。

根據加州教育部的數據，Sierra Vista中學擁有1188名學生，是爾灣地區最大的中學之一，為七、八年級學生提供教育服務。整體而言，爾灣聯合學區涵蓋3萬7952名從幼兒園至12年級的學生。