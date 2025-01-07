洛警節日人手告急 資深預備役警官莊佩源幫忙加班執勤
大洛杉磯接連多場新年慶祝活動，各地警局人手告急，華人預備役警員加入幫忙，放棄新年休假服務大眾不缺席。洛杉磯縣警局資深預備役警官莊佩源（Chester Chong），就是今年新年節日加班出巡警官之一。他還分享擔任預備役警員過程中，打擊毒販的危險經歷，以及掃黃「趣事」。
巴沙迪那花車遊行、玫瑰碗足球賽、新年花車展覽以及各地大型慶祝活動，洛縣警員幾乎全數出動。莊佩源說，當接到需要人幫忙加班出巡的電話，他立刻就答應。
幫忙華人社區 加班有意義
莊佩源表示，雖然新年節日很想和家人一起，但警局更需要他；一連幾天，他和其他警員在各地巡邏，「尤其是遇到華人社區需要幫忙的時候，感覺新年加班特別有意義」。
莊佩源已數不清多少次在節日期間加班。由於警局會說中文的警員有限，因此遇到處理華人社區的事，他就發揮大作用。曾有來自中國16歲的小留學生，在節日期間與寄宿家庭發生矛盾，孩子父母遠在北京，寄宿家庭束手無策。莊佩源和其他警員達到現場，很快溝通協調，雙方火氣迅速降溫，避免矛盾升級。
熱心社區的莊佩源，擔任羅省中華總商會主席同時，25年前開始加入洛杉磯縣警局後備役警員，後來晉升到預備役指揮官，憑藉多年的駕駛飛機經驗和高度紀律性，他順利通過四個月嚴格體能和技能訓練，心理素質和測謊也統統過關，成為少數成功留用的預備役警員。之後十多年，他成為洛縣警局在洛杉磯國際機場的緝毒特別行動小組和洛杉磯地區風化行動小組主要成員。
「拚命三郎」出勤 曾受傷住院
雖然是預備役，但一出勤，就形同正規軍。莊佩源說，每次出勤都在他人生中留下難忘經歷。他記得，有一次在洛杉磯市中心開車，注意到旁邊有駕駛人蛇形駕駛。沒幾分鐘，車上電話就傳來警局頻道報告，10號公路與710號公路交口附近發生一車撞五車報告。
他迅速趕往現場，發現肇事車輛，正好是他剛才在路上遇到的汽車。莊佩源迅速換上備好的警服，下車與肇事者交涉，沒想到後者拔腿就跑，莊佩源立刻就追。「我當時已50多歲，說實在追得非常吃力」，但他最後還是擒住肇事者，兩人扭打一團；十分鐘後，其他警員陸續到場，在肇事車上搜出大量毒品、5000多元現金和三張偽造身分證。莊佩源為此次抓捕，付出受傷和住院一天的代價，時任洛縣警局局長李貝卡（Lee Baca）特別到醫院探望，笑稱他是警局的「拚命三郎」。
「幾乎每次緝毒行動，都至少有五、六個警員同時出動」，莊佩源記得，有一次他們包圍洛杉磯地區的一棟嫌疑建築，他負責墊後。沒想到已被封鎖大樓中，突然衝出一男子，「我雙手拿槍對著他，大喊「不許動」，否則開槍」，男子還要繼續往前衝，「我再次大聲呵斥不要動，否則開槍」，最後該男舉手投降。莊佩源笑言，其實他當時心裡很害怕，但最後氣勢上還是壓住對方。經查，該男正是警方當天要抓捕的嫌犯。
分享掃黃「趣事」 閱歷豐富
除了危險，出巡行動也留下不少趣事。莊佩源說，參加過無數次的掃黃行動，多在南加最危險的康普頓（Compton）和周邊地區，警方常是一組人先在當地租下小旅館，由一名女警裝扮成妓女，「妓女」身上配有竊聽器，躲在旅館房間的警員，可以清楚聽到交易對話。當嫖客進房交錢時，警員一擁而上，將其逮捕。
「最哭笑不得的一次，我們抓到一個提供口交性服務的違法者；一頭漂亮長髮，沒想到是個男的」，莊佩源說，很多生活中意想不到的事，都發生在出巡行動中，比如未成年女孩賣淫，退伍軍人嫖娼等，「或許警員面對很多這些事，早就習以為常；但對他來說，在幫忙社區同時，也大大豐富人生閱歷」。
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