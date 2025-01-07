洛警節日人手告急 資深預備役警官莊佩源幫忙加班執勤

大洛杉磯接連多場新年慶祝活動，各地警局人手告急。華人預備役警官莊佩源（左）加入幫忙，放棄新年休假服務大眾不缺席。（莊佩源提供）

大洛杉磯接連多場新年慶祝活動，各地警局人手告急，華人 預備役警員加入幫忙，放棄新年休假服務大眾不缺席。洛杉磯縣警局資深預備役警官莊佩源（Chester Chong），就是今年新年節日加班出巡警官之一。他還分享擔任預備役警員過程中，打擊毒販的危險經歷，以及掃黃「趣事」。

洛杉磯縣警察局華人預備役警官莊佩源新年加班，度過有意義的節日假期。（莊佩源提供）

巴沙迪那花車遊行、玫瑰碗足球賽、新年花車展覽以及各地大型慶祝活動，洛縣 警員幾乎全數出動。莊佩源說，當接到需要人幫忙加班出巡的電話，他立刻就答應。

幫忙華人社區 加班有意義

莊佩源表示，雖然新年節日很想和家人一起，但警局更需要他；一連幾天，他和其他警員在各地巡邏，「尤其是遇到華人社區需要幫忙的時候，感覺新年加班特別有意義」。

莊佩源已數不清多少次在節日期間加班。由於警局會說中文的警員有限，因此遇到處理華人社區的事，他就發揮大作用。曾有來自中國16歲的小留學生，在節日期間與寄宿家庭發生矛盾，孩子父母遠在北京，寄宿家庭束手無策。莊佩源和其他警員達到現場，很快溝通協調，雙方火氣迅速降溫，避免矛盾升級。

熱心社區的莊佩源，擔任羅省中華總商會主席同時，25年前開始加入洛杉磯縣警局後備役警員，後來晉升到預備役指揮官，憑藉多年的駕駛飛機經驗和高度紀律性，他順利通過四個月嚴格體能和技能訓練，心理素質和測謊也統統過關，成為少數成功留用的預備役警員。之後十多年，他成為洛縣警局在洛杉磯國際機場 的緝毒特別行動小組和洛杉磯地區風化行動小組主要成員。

莊佩源（中）曾獲洛縣警局最佳射擊警員獎。（莊佩源提供）

「拚命三郎」出勤 曾受傷住院

雖然是預備役，但一出勤，就形同正規軍。莊佩源說，每次出勤都在他人生中留下難忘經歷。他記得，有一次在洛杉磯市中心開車，注意到旁邊有駕駛人蛇形駕駛。沒幾分鐘，車上電話就傳來警局頻道報告，10號公路與710號公路交口附近發生一車撞五車報告。

他迅速趕往現場，發現肇事車輛，正好是他剛才在路上遇到的汽車。莊佩源迅速換上備好的警服，下車與肇事者交涉，沒想到後者拔腿就跑，莊佩源立刻就追。「我當時已50多歲，說實在追得非常吃力」，但他最後還是擒住肇事者，兩人扭打一團；十分鐘後，其他警員陸續到場，在肇事車上搜出大量毒品、5000多元現金和三張偽造身分證。莊佩源為此次抓捕，付出受傷和住院一天的代價，時任洛縣警局局長李貝卡（Lee Baca）特別到醫院探望，笑稱他是警局的「拚命三郎」。

莊佩源（左二）曾獲洛縣警局最佳射擊警員獎。（莊佩源提供）

「幾乎每次緝毒行動，都至少有五、六個警員同時出動」，莊佩源記得，有一次他們包圍洛杉磯地區的一棟嫌疑建築，他負責墊後。沒想到已被封鎖大樓中，突然衝出一男子，「我雙手拿槍對著他，大喊「不許動」，否則開槍」，男子還要繼續往前衝，「我再次大聲呵斥不要動，否則開槍」，最後該男舉手投降。莊佩源笑言，其實他當時心裡很害怕，但最後氣勢上還是壓住對方。經查，該男正是警方當天要抓捕的嫌犯。

分享掃黃「趣事」 閱歷豐富

除了危險，出巡行動也留下不少趣事。莊佩源說，參加過無數次的掃黃行動，多在南加最危險的康普頓（Compton）和周邊地區，警方常是一組人先在當地租下小旅館，由一名女警裝扮成妓女，「妓女」身上配有竊聽器，躲在旅館房間的警員，可以清楚聽到交易對話。當嫖客進房交錢時，警員一擁而上，將其逮捕。

洛杉磯縣警察局華人預備役警官莊佩源（中）新年加班，和其它警員一起維護公眾節日安全。（莊佩源提供）

「最哭笑不得的一次，我們抓到一個提供口交性服務的違法者；一頭漂亮長髮，沒想到是個男的」，莊佩源說，很多生活中意想不到的事，都發生在出巡行動中，比如未成年女孩賣淫，退伍軍人嫖娼等，「或許警員面對很多這些事，早就習以為常；但對他來說，在幫忙社區同時，也大大豐富人生閱歷」。