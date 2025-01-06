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橙縣消防利用AI監控山火 迅速應對

橙縣訊
南加橙縣消防局使用人工智能（AI）監控山火。圖為相關檢測設備。（取自橙縣消防局）
南加橙縣消防局使用人工智能（AI）監控山火。圖為相關檢測設備。（取自橙縣消防局）

南加橙縣消防局使用人工智能（AI）監控山火，並迅速發布火警警告。橙縣消防局近日表示，雖然消防單位利用AI配合911報案系統監控山火已有一段時間，但2024年底首次由AI單獨發現火災，且處偏遠地帶。

2024年12月初，一個在橙縣偏遠峽谷安裝的AI監控山火攝影機，向消防單位報告突發山火，這也是消防局首次接到由人工智慧監控裝置獨立的火災報警。橙縣消防局2025年1月3日在社媒X平台宣布這一消息。

據The Press Enterprise報導，聖地牙哥加大（UC San Diego）研發的ALERTCalifornia攝像機網絡人工智慧系統，在2024年12月4日凌晨2時左右，通過視頻畫面偵測「異常現象」，並通知橙縣消防局。該網絡在南加多個山火高發地安裝多台攝影機。經進一步調查，該異常現象實際是發生在爾灣湖以東Black Star Canyon的植被起火。

消防局表示，與以往通過911報案的緊急呼叫不同，這場火災是由戰略性安裝在縣域火災高危地區的攝影機獨立偵測到，由於該地點夜間人跡罕至，如果沒有AI幫助，可能導致無法迅速發現火苗或煙霧。「要等山火徹底燒大，才會被發現；而屆時的滅火難度，肯定更高」。

橙縣消防局局長費內斯（Brian Fennessy）表示，隨著山火成為南加一年四季的挑戰，儘早偵測突發山火，對保護生命與財產至關重要。

山火 橙縣 AI

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