洛縣租金高 近50萬戶找不到可負擔房 時薪48.04元才夠用

加州住房合作夥伴提出洛杉磯縣2024年可負擔住房報告。（加州住房合作夥伴）

「加州 住房夥伴」（California Housing Partnership）提出的「2024年洛杉磯縣可負擔住房需求報告」（Los Angeles County 2024 Affordable Housing Needs Report）指出，洛縣 平均租金要時薪48.04美元才負擔得起，造成近50萬低收家庭找不到住得起的出租房。

這項報告以數字凸顯洛杉磯縣可負擔住房的近況，要點如下：

1.洛縣49萬4446個低收入 家庭找不到負擔得起的出租房。

2.洛縣平均月租金為2498元，必須時薪超過48.04元才租得起，是最低收入的2.9倍。

3.洛縣租金在2022年第4季至2023年第4季之間增加0.6%。

4.洛縣77%的極低收入戶（ELI）必須支出收入的50%以上才能租到住房，中等收入家庭同樣狀況的比率只有3%。

5.洛縣2023年無家可歸者只有3萬9752個暫時或長久床位。

6.加州與聯邦對洛縣住房的補助為20億美元，年減45%。

7.洛縣低收入戶住房稅金抵免年減4%。

報告指出，加州可負擔住房的解決之道，必須是長期、全面、實證式的大規模政策實踐，如同規畫長遠的「Roadmap Home 2030」。因為，唯有清楚目標、發揮綜效的政策，與制度改變的策略才能發揮長期效能，現下的投資是為了未來能夠滿足許多加州人所期望的環境。