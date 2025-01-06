估值官年度報告發布 洛縣約3成屋主未申請房產稅豁免

洛杉磯縣估價官潘傑夫（Jeffrey Prang）發布2024年度報告，全縣應稅財產估值增加4.85%。（取自洛杉磯縣估值官辦公室）

洛杉磯 縣估值官潘傑夫（effrey Prang）發布2024年洛杉磯縣估值官年度報告（2024 Assessor’s Annual Report），由於通貨膨脹 及財產轉讓，去年洛杉磯縣應稅財產淨總估值為2兆9400億美元，比2023年增加970億美元，增幅4.85%。

估值官年度報告提供了洛杉磯縣應稅財產評估價值變化的詳細概覽。這份全面的資源包括按財產類別的分析、有關第19號提案（Prop 19）的更新，以及市場價值與評估價值之間差異的解釋。估值官辦公室指出，2024年淨總估值增加，反映了單戶住宅市場的持續強勁，以及即使在銷售量減少的情況下，仍致力於處理前一年的工作量。

這項年度報告還細分了洛杉磯縣內88個城市的評估價值，突出了價值最高的城市及增幅最大的城市。2024年應稅財產增幅最大的是英格伍（Ingwood），增幅高達20.2%；應稅財產估值最高的仍是洛杉磯市，估值為8670億美元，增幅4.6%，與全縣相當。這些數據為財產擁有者提供了所在城市經濟及房地產 市場的最新狀況。

報告指出，推動評估價值增加的兩個主因是：1.通貨膨脹調整：增加390億美元；2.財產轉讓，貢獻530億美元。共同彰顯全縣財產擁有者經歷的進步與增長。

2024年度報告還改進了評估名冊，這是房地產稅收系統的基礎；並提供節省房地產稅的資源。屋主豁免（Homeowner’s Exemption, HOX）是一項房產稅優惠，可降低屋主主要住宅的應稅價值並節省稅款。該豁免適用於截至1月1日的屋主，能將房屋的估價減少7000美元，每年節省70美元房產稅，申請截止日是2月15日 。

估值官辦公室指出，新電子申請服務（e-File Service）允許屋主在線申請HOX，只需申請一次，即可確保年度節省，直至房產出售或不再是屋主的主要住所。儘管如此，洛杉磯縣仍有近三分之一的屋尚未申請此項豁免，每年損失約4000萬美元的節省。