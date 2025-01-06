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估值官年度報告發布 洛縣約3成屋主未申請房產稅豁免

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣估價官潘傑夫（Jeffrey Prang）發布2024年度報告，全縣應稅財產估值增加4.85%。（取自洛杉磯縣估值官辦公室）
洛杉磯縣估價官潘傑夫（Jeffrey Prang）發布2024年度報告，全縣應稅財產估值增加4.85%。（取自洛杉磯縣估值官辦公室）

洛杉磯縣估值官潘傑夫（effrey Prang）發布2024年洛杉磯縣估值官年度報告（2024 Assessor’s Annual Report），由於通貨膨脹及財產轉讓，去年洛杉磯縣應稅財產淨總估值為2兆9400億美元，比2023年增加970億美元，增幅4.85%。

估值官年度報告提供了洛杉磯縣應稅財產評估價值變化的詳細概覽。這份全面的資源包括按財產類別的分析、有關第19號提案（Prop 19）的更新，以及市場價值與評估價值之間差異的解釋。估值官辦公室指出，2024年淨總估值增加，反映了單戶住宅市場的持續強勁，以及即使在銷售量減少的情況下，仍致力於處理前一年的工作量。

這項年度報告還細分了洛杉磯縣內88個城市的評估價值，突出了價值最高的城市及增幅最大的城市。2024年應稅財產增幅最大的是英格伍（Ingwood），增幅高達20.2%；應稅財產估值最高的仍是洛杉磯市，估值為8670億美元，增幅4.6%，與全縣相當。這些數據為財產擁有者提供了所在城市經濟及房地產市場的最新狀況。

報告指出，推動評估價值增加的兩個主因是：1.通貨膨脹調整：增加390億美元；2.財產轉讓，貢獻530億美元。共同彰顯全縣財產擁有者經歷的進步與增長。

2024年度報告還改進了評估名冊，這是房地產稅收系統的基礎；並提供節省房地產稅的資源。屋主豁免（Homeowner’s Exemption, HOX）是一項房產稅優惠，可降低屋主主要住宅的應稅價值並節省稅款。該豁免適用於截至1月1日的屋主，能將房屋的估價減少7000美元，每年節省70美元房產稅，申請截止日是2月15日 。

估值官辦公室指出，新電子申請服務（e-File Service）允許屋主在線申請HOX，只需申請一次，即可確保年度節省，直至房產出售或不再是屋主的主要住所。儘管如此，洛杉磯縣仍有近三分之一的屋尚未申請此項豁免，每年損失約4000萬美元的節省。

第19號提案主要是改變父母與子女（或祖父母與孫子女）之間財產轉讓的稅務處理方式。現在，只有家庭住宅（主要住宅）的轉讓才能享受稅務豁免。需在轉讓後一年內提交屋主豁免申請，才能符合優惠資格。

2024洛杉磯縣估值增加前10大城市 資料來源／洛杉磯估值官辦公室 製表／編譯...
2024洛杉磯縣估值增加前10大城市 資料來源／洛杉磯估值官辦公室 製表／編譯組

洛杉磯 房地產 通貨膨脹

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