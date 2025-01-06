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加州5珍稀樹種 非法砍伐罰款10倍起跳

記者楊青╱洛杉磯報導
位於格蘭杜拉緊鄰天使森林的加州橡樹林遮天蔽日。（記者楊青/攝影）
位於格蘭杜拉緊鄰天使森林的加州橡樹林遮天蔽日。（記者楊青/攝影）

加州人愛樹如命，環保法規嚴格在全國更是數一數二，非法砍伐樹木或灌木可導致最高1000美元罰款，或最高六個月監禁，或兩者兼施。非法砍伐加州的五種珍稀樹木，罰款為常規樹木的十倍起跳，千萬小心。

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）規定，

加州橡樹

（California Oak Trees，橡樹在加州的環境景觀中占特殊地位，包括山谷橡樹 （Quercus lobata）和加州活橡樹（Quercus agrifolia）都是珍稀保護樹種，並為許多物種提供棲息地和食物）；

加州黑胡桃木

（California Black Walnut）；

西梧桐

（Western Sycamore，不僅為野生動物提供棲息地和食物來源，在穩定土壤、防止侵蝕和維持流域健康方面也發揮重要作用）；

西部約書亞樹

（Western Joshua Trees，因面臨城市擴張和氣候變遷威脅而日益減少）；

紅木

（Redwood Trees，加州標誌性的海岸紅杉（Sequoia sempervirens）和巨型紅杉（Sequoiadendron giganteum）是世界上最高樹木之一）。

加州在全美範圍內，幾乎是「加州橡樹」的唯一生長地，法規對橡樹的保護尤其嚴格。加州環保法規明確指出，只有橡樹對安全構成隱患或阻礙已批准的房地產開發案時，才允許業主修剪或砍伐或移除，但必須事先得到城市或縣級部門許可，否則非法修剪或損壞受保護的橡樹，將面臨1萬美元起跳的罰款和/或六個月監禁。

未經許可砍伐樹木的罰款，可根據地點、樹木種類和大小，以及是否受保護的級別而有所不同，但非法砍伐珍稀樹木的罰款最低為1萬美元，違法者還會被要求種植新樹或支付重新種植服務的費用；大量砍伐樹木的違法者，將同時面臨刑事指控；開發案中未經授權的樹木砍伐，可能導致建案停工。

即使是非珍稀樹種，砍伐也有嚴格規定。加州法規規定，任何人不得故意或疏忽切割、毀壞或移除在州或縣公路上生長的植物； 提供或出售或運送非法砍伐植物，也要追究罰款和刑事責任，可處不超過1000美元的罰款，或六個月以下監禁，或兩者同時執行。

加州漁獵局提醒，位於南加棕櫚谷（Palmdale）的約書亞樹（Joshua tree）近年遭到不少破壞，包括附近的開發案砍伐大量約書亞樹，還有一些民眾將約書亞樹偷竊移植。棕櫚谷環保部門警告，偷竊和移植約書亞書為輕罪，最高每棵可處4100美元罰款和/或六個月監禁。

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