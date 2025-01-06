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加州護樹法規嚴格 修剪搭棚小心被罰重金

記者楊青╱洛杉磯報導

加州對樹木的保護有相當嚴格法規，新移民因認知落差違規而遭受罰款屢見不鮮。

聖費南度谷一所私立學校華人校長不久前接到加州魚類與野生生物保護局的一張罰單，要求學校立即拆除搭建在校園中一株大橡樹底下的棚子，並繳納1萬美元罰款。兩項處罰，讓這位移民美國幾十年的老校長和很多員工都瞠目結舌。

華人校長透露，這棵橡樹綠葉濃蔭，已成為校園一景，全校師生都非常喜歡，經常在樹下活動。但因為樹齡已老，常常掉落老葉和橡子，所以他和校工們在樹下搭個棚子，方便大家活動。但沒想到接到了環保單位的罰單，原來橡樹為加州保護樹種，州法規定不能在橡樹樹冠覆蓋下的地方搭建任何建築物。

南加州居民因不當砍樹或未適當保護珍惜樹木而登上新聞的情況層出不窮。格蘭岱近年曾發生一位居民因嫌自己前院路邊的橡樹遮擋空間，請來工人將大樹修整一番，結果引來16萬美元的罰款，雖然幾經周折，環保部門大幅降低罰金，但最後罰金依然在上萬美元。

家住格蘭杜拉天使森林山邊的林先生表示，他前幾年從巴沙迪那搬家到格蘭杜拉，就是看上七英畝的後院與天使森林相連，院中橡樹環繞，但因很多橡樹樹齡已高，他自己給大樹修修剪剪，沒想到很快被鄰居投訴。先是市府警告，最近還收到林業局1000美元的警告性罰款。林業局並警告，如果再次違規砍伐受保護的樹木，罰金將大幅增加並可能導致坐牢。林先生表示，他一直認為「我家樹木我做主，修剪隨意」，沒想到政府法規管到老百姓家裡，和他的認知落差很大。

無獨有偶，聖伯納汀諾縣一對夫婦最近也因在約書亞樹國家公園附近建房砍除了附近36棵樹木而登上新聞版面，並被罰款1萬8000美元。

在蒙特利公園市居住30多年的雷先生表示，他也曾有因砍樹而被地方市府罰款的慘痛經歷。90年代初期，他在蒙市嘉偉大道上開店，當時市府沿嘉偉大道上種了一長排樹，沒幾年就長很大，其中一棵正好擋在他的店門口。雷先生說，當時好幾個朋友告訴他，這棵大樹擋住了他的財源，風水不好。他請來專業砍樹工人，幾個小時就把樹給砍了。沒想到兩星期後，他接到市府的2000美元罰單。他本想到市府投訴，但後來好些老移民勸告他，違反法規，破壞公共財產，只能認罰了事。

加州 移民 華人

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